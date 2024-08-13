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Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 13.08.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:18
2024-08-13T07:18
2024-08-13T07:20
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россия
безопасность
вооруженные силы рф
белгородская область
воронежская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, белгородская область, воронежская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Воронежская область, Курская область
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами
МО: силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя областями России