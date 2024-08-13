https://ria.ru/20240813/pvo-1965841940.html

Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами

Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 13.08.2024

Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:18

2024-08-13T07:18

2024-08-13T07:20

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

белгородская область

воронежская область

курская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

воронежская область

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россия, безопасность, вооруженные силы рф, белгородская область, воронежская область, курская область