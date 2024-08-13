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Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 13.08.2024 (обновлено: 07:20 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/pvo-1965841940.html
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 13.08.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:18
2024-08-13T07:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
белгородская область
воронежская область
курская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, белгородская область, воронежская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Воронежская область, Курская область
Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя регионами

МО: силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников над тремя областями России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФБелгородская областьВоронежская областьКурская область
 
 
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