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Путин отметил действия 8-й гвардейской общевойсковой армии в ходе СВО - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/putin-1966017586.html
Путин отметил действия 8-й гвардейской общевойсковой армии в ходе СВО
Путин отметил действия 8-й гвардейской общевойсковой армии в ходе СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Путин отметил действия 8-й гвардейской общевойсковой армии в ходе СВО
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии с присвоением почетного наименования "гвардейская",... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:03
2024-08-13T19:03
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив, что их умелые и решительные действия в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Путин также пожелал командованию и личному составу 8-й гвардейской общевойсковой армии крепкого здоровья и успехов.
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин отметил действия 8-й гвардейской общевойсковой армии в ходе СВО

Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 8-й гвардейской общевойсковой армии с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив, что их умелые и решительные действия в ходе СВО являются образцом выполнения воинского долга, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян.
Путин также пожелал командованию и личному составу 8-й гвардейской общевойсковой армии крепкого здоровья и успехов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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