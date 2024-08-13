https://ria.ru/20240813/putin-1965973496.html

Путин и Аббас завершили переговоры

Путин и Аббас завершили переговоры - РИА Новости, 13.08.2024

Путин и Аббас завершили переговоры

В резиденции Ново-Огарево завершились переговоры президента Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:41

2024-08-13T16:41

2024-08-13T17:22

владимир путин

махмуд аббас

политика

палестина

россия

ближний восток

сергей лавров

палестинская национальная администрация

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НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг — РИА Новости. В резиденции Ново-Огарево завершились переговоры президента Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, сообщается в Telegram-канале Кремля. Встреча продлилась около трех часов.В частности, лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа. Путин вновь подчеркнул, что Россия призывает к созданию полноценного палестинского государства. По его словам, только это позволит обеспечить длительный, надежный и стабильный мир на Ближнем Востоке.Аббас, со своей стороны, отметил, что ООН из-за давления со стороны США провалила свою миссию и не приняла резолюцию, которая обеспечила бы права палестинского народа. Он также выступил против принудительного переселения населения из Газы.Политик назвал Россию одним из самых дорогих друзей палестинского народа и выразил надежду на дальнейшую гуманитарную поддержку. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минтруда Антон Котяков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, российский представитель при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе. В составе палестинской делегации — министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, палестинское движение захватило более 200 заложников.В ответ ЦАХАЛ начал в Газе операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все это время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы израильской армии вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части Газы.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240812/diplomatiya-1965146926.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

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Путин и Аббас после завершения переговоров Путин и Аббас после завершения переговоров 2024-08-13T16:41 true PT0M15S

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