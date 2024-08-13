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Путин и Аббас завершили переговоры - РИА Новости, 13.08.2024
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16:41 13.08.2024 (обновлено: 17:22 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/putin-1965973496.html
Путин и Аббас завершили переговоры
Путин и Аббас завершили переговоры - РИА Новости, 13.08.2024
Путин и Аббас завершили переговоры
В резиденции Ново-Огарево завершились переговоры президента Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:41
2024-08-13T17:22
владимир путин
махмуд аббас
политика
палестина
россия
ближний восток
сергей лавров
палестинская национальная администрация
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг — РИА Новости. В резиденции Ново-Огарево завершились переговоры президента Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, сообщается в Telegram-канале Кремля. Встреча продлилась около трех часов.В частности, лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа. Путин вновь подчеркнул, что Россия призывает к созданию полноценного палестинского государства. По его словам, только это позволит обеспечить длительный, надежный и стабильный мир на Ближнем Востоке.Аббас, со своей стороны, отметил, что ООН из-за давления со стороны США провалила свою миссию и не приняла резолюцию, которая обеспечила бы права палестинского народа. Он также выступил против принудительного переселения населения из Газы.Политик назвал Россию одним из самых дорогих друзей палестинского народа и выразил надежду на дальнейшую гуманитарную поддержку. С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минтруда Антон Котяков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, российский представитель при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе. В составе палестинской делегации — министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, палестинское движение захватило более 200 заложников.В ответ ЦАХАЛ начал в Газе операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все это время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы израильской армии вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части Газы.МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240812/diplomatiya-1965146926.html
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Путин и Аббас после завершения переговоров
Путин и Аббас после завершения переговоров
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PT0M15S
Махмуд Аббас: Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа
Махмуд Аббас: Россия – один из самых дорогих друзей палестинского народа
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владимир путин, махмуд аббас, политика, палестина, россия, ближний восток, сергей лавров, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль
Владимир Путин, Махмуд Аббас, Политика, Палестина, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль
Путин и Аббас завершили переговоры

Путин и Аббас завершили переговоры в Ново-Огарево

Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг — РИА Новости. В резиденции Ново-Огарево завершились переговоры президента Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Встреча продлилась около трех часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время встречи, 23 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 00:26
В частности, лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа. Путин вновь подчеркнул, что Россия призывает к созданию полноценного палестинского государства. По его словам, только это позволит обеспечить длительный, надежный и стабильный мир на Ближнем Востоке.
Аббас, со своей стороны, отметил, что ООН из-за давления со стороны США провалила свою миссию и не приняла резолюцию, которая обеспечила бы права палестинского народа. Он также выступил против принудительного переселения населения из Газы.
Политик назвал Россию одним из самых дорогих друзей палестинского народа и выразил надежду на дальнейшую гуманитарную поддержку.
С российской стороны в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минтруда Антон Котяков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, российский представитель при Палестинской национальной администрации Гоча Буачидзе.
В составе палестинской делегации — министр по гражданским делам Хуссейн Аль-Шейх, глава Службы общей разведки Маджед Фередж, посол в Москве Абдельхафиз Нофаль, советник президента Палестины по дипломатическим вопросам Мажди Халди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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29 июля, 08:00

Конфликт на Ближнем Востоке

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, палестинское движение захватило более 200 заложников.
В ответ ЦАХАЛ начал в Газе операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все это время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.
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Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы израильской армии вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части Газы.
МИД России не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Вчера, 19:55
 
Владимир ПутинМахмуд АббасПолитикаПалестинаРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАСИзраиль
 
 
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