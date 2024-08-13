https://ria.ru/20240813/putin-1965923332.html
Россия следит за гуманитарной катастрофой в Палестине, заявил Путин
Россия следит за гуманитарной катастрофой в Палестине, заявил Путин - РИА Новости, 13.08.2024
Россия следит за гуманитарной катастрофой в Палестине, заявил Путин
Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Палестине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с палестинским лидером... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:00
2024-08-13T14:00
2024-08-13T14:05
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг - РИА Новости. Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Палестине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом."Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ", - сказал Путин.Россия со своей стороны, отметил президент, делает все, чтобы поддержать палестинский народ. "Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа", - сказал Путин.Он добавил: "Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом, это женщины и дети".
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в мире, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас
В мире, Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас
Россия следит за гуманитарной катастрофой в Палестине, заявил Путин
Путин: Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине
НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг - РИА Новости. Россия с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Палестине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
"Конечно, мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ", - сказал Путин.
Россия со своей стороны, отметил президент, делает все, чтобы поддержать палестинский народ. "Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера, делаем все для того, чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинцев и палестинского народа", - сказал Путин.
Он добавил: "Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН
, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом, это женщины и дети".