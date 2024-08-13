https://ria.ru/20240813/putin-1965922557.html
События на Ближнем Востоке не остаются без внимания России, заявил Путин
События на Ближнем Востоке не остаются без внимания России, заявил Путин - РИА Новости, 13.08.2024
События на Ближнем Востоке не остаются без внимания России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на ситуацию, связанную с необходимостью ведения специальной военной операции, происходящие в Палестине события РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:59
2024-08-13T13:59
2024-08-13T14:46
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на ситуацию, связанную с необходимостью ведения специальной военной операции, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России."Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне, прежде всего, вас сердечно поприветствовать в Москве, мы с вами уже не виделись два года, хотя постоянно находимся в контакте, и я очень рад вас видеть - вас и вашу делегацию", - сказал Путин в начале переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом.Он продолжил: "Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине - безусловно, не остается без внимания с нашей стороны".Путин подчеркнул, что у РФ давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, чем Москва очень дорожит."Я очень рад возможности встретиться с вами сегодня здесь, в Москве, и поговорить о всем комплексе наших отношений, но и о ситуации на данный момент времени, а также на ближайшую перспективу", - сказал президент РФ.Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. "И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе "является неизменной". "Она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера, мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство", - сказал президент России.Переговоры президента РФ и палестинского лидера, которые проходят в резиденции в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20240813/abbas-1965931011.html
https://ria.ru/20240813/putin-1965923332.html
https://ria.ru/20240812/diplomatiya-1965146926.html
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россия, палестина, москва, владимир путин, махмуд аббас, в мире, ближний восток
Россия, Палестина, Москва, Владимир Путин, Махмуд Аббас, В мире, Ближний Восток
События на Ближнем Востоке не остаются без внимания России, заявил Путин
Путин: происходящие в Палестине события не остаются без внимания России
НОВО-ОГАРЕВО, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на ситуацию, связанную с необходимостью ведения специальной военной операции, происходящие в Палестине события не остаются без внимания России.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне, прежде всего, вас сердечно поприветствовать в Москве
, мы с вами уже не виделись два года, хотя постоянно находимся в контакте, и я очень рад вас видеть - вас и вашу делегацию", - сказал Путин в начале переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом
.
Он продолжил: "Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине - безусловно, не остается без внимания с нашей стороны".
Путин подчеркнул, что у РФ давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, чем Москва очень дорожит.
"Я очень рад возможности встретиться с вами сегодня здесь, в Москве, и поговорить о всем комплексе наших отношений, но и о ситуации на данный момент времени, а также на ближайшую перспективу", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта. "И понимаем, у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН
, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что позиция РФ в этом вопросе "является неизменной". "Она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера, мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН и, прежде всего, создать полноценное палестинское государство", - сказал президент России.
Переговоры президента РФ и палестинского лидера, которые проходят в резиденции в Ново-Огарево.