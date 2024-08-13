https://ria.ru/20240813/progress-1965853201.html

Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет

Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет - РИА Новости, 13.08.2024

Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет

Грузовой корабль "Прогресс МС-26", отстыковавшийся утром во вторник от Международной космической станции, сошел с орбиты, его несгораемые элементы конструкции... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:13

2024-08-13T09:13

2024-08-13T13:04

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26", отстыковавшийся утром во вторник от Международной космической станции, сошел с орбиты, его несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщила госкорпорация "Роскосмос". "Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении. Уточняется, что корабль отстыковался от Служебного модуля (СМ) "Звезда" российского сегмента станции в 5.00 мск 13 августа, в 8.08 мск его двигательная установка включилась на торможение. Она проработала больше трех минут, после чего корабль начал сход с орбиты и еще через полчаса вошел в земную атмосферу, отметили в госкорпорации. Как ранее заявляли в "Роскосмосе", падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно было произойти в 8.49 мск. Ожидалось, что они "приводнятся" в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго. "Прогресс МС-26" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля 2024 года. К станции он пристыковался 17 февраля и с тех пор находился в ее составе. Корабль доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. В частности, он привёз укладки для эксперимента "Фуллерен" по выращиванию кристаллов фуллерита, трансформируемую конструкцию с эффектом памяти формы для эксперимента "Перспектива-КМ" и аппаратуру для нового эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.

https://ria.ru/20240812/raketa-1965601892.html

https://ria.ru/20240517/soyuz-1946607041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, тихий океан, новая зеландия, веллингтон (город), роскосмос