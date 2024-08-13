Рейтинг@Mail.ru
Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 13.08.2024 (обновлено: 13:04 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/progress-1965853201.html
Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет
Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет - РИА Новости, 13.08.2024
Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет
Грузовой корабль "Прогресс МС-26", отстыковавшийся утром во вторник от Международной космической станции, сошел с орбиты, его несгораемые элементы конструкции... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:13
2024-08-13T13:04
космос - риа наука
тихий океан
новая зеландия
веллингтон (город)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965890308_264:183:2064:1195_1920x0_80_0_0_c6a41238154ed366056cbfdc651d0413.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26", отстыковавшийся утром во вторник от Международной космической станции, сошел с орбиты, его несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщила госкорпорация "Роскосмос". "Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении. Уточняется, что корабль отстыковался от Служебного модуля (СМ) "Звезда" российского сегмента станции в 5.00 мск 13 августа, в 8.08 мск его двигательная установка включилась на торможение. Она проработала больше трех минут, после чего корабль начал сход с орбиты и еще через полчаса вошел в земную атмосферу, отметили в госкорпорации. Как ранее заявляли в "Роскосмосе", падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно было произойти в 8.49 мск. Ожидалось, что они "приводнятся" в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго. "Прогресс МС-26" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля 2024 года. К станции он пристыковался 17 февраля и с тех пор находился в ее составе. Корабль доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. В частности, он привёз укладки для эксперимента "Фуллерен" по выращиванию кристаллов фуллерита, трансформируемую конструкцию с эффектом памяти формы для эксперимента "Перспектива-КМ" и аппаратуру для нового эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС. С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.
https://ria.ru/20240812/raketa-1965601892.html
https://ria.ru/20240517/soyuz-1946607041.html
тихий океан
новая зеландия
веллингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965890308_717:185:2064:1195_1920x0_80_0_0_49e4ea63376da46fed99d96d71a2a718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, тихий океан, новая зеландия, веллингтон (город), роскосмос
Космос - РИА Наука, Тихий океан, Новая Зеландия, Веллингтон (город), Роскосмос
Космический грузовик "Прогресс МС-26" закончил полет

"Роскосмос": обломки грузового корабля "Прогресс МС-26" затопили в Тихом океане

© Госкорпорация "Роскосмос"Грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024
Грузовой корабль Прогресс МС-26, проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Госкорпорация "Роскосмос"
Грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты. 13 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-26", отстыковавшийся утром во вторник от Международной космической станции, сошел с орбиты, его несгораемые элементы конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщила госкорпорация "Роскосмос".
"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении.
Ракета космического назначения Союз-2.1а с грузовым кораблём Прогресс МС-28, транспортированная на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Союз-2.1а" с космическим грузовиком установили на стартовый стол
Вчера, 08:54
Уточняется, что корабль отстыковался от Служебного модуля (СМ) "Звезда" российского сегмента станции в 5.00 мск 13 августа, в 8.08 мск его двигательная установка включилась на торможение. Она проработала больше трех минут, после чего корабль начал сход с орбиты и еще через полчаса вошел в земную атмосферу, отметили в госкорпорации.
Как ранее заявляли в "Роскосмосе", падение несгораемых элементов конструкции грузовика должно было произойти в 8.49 мск. Ожидалось, что они "приводнятся" в несудоходном районе Тихого океана в 2330 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и 7670 километрах от столицы Чили Сантьяго.
"Прогресс МС-26" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля 2024 года. К станции он пристыковался 17 февраля и с тех пор находился в ее составе.
Корабль доставил на МКС воду и топливо для станции, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов. В частности, он привёз укладки для эксперимента "Фуллерен" по выращиванию кристаллов фуллерита, трансформируемую конструкцию с эффектом памяти формы для эксперимента "Перспектива-КМ" и аппаратуру для нового эксперимента "Орбита-МГ" по созданию системы мониторинга, которая будет находить трещины и другие негерметичности в корпусе МКС.
С помощью двигательной установки "Прогресса МС-26" были выполнены шесть коррекций орбиты МКС.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-25 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Ракету "Союз" планируют заменить в течение 15 лет
17 мая, 11:03
 
Космос - РИА НаукаТихий океанНовая ЗеландияВеллингтон (город)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала