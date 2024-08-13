https://ria.ru/20240813/prihod-1965971612.html

Приход ПЦУ в Мариуполе впервые перешел в Русскую православную церковь

Приход ПЦУ в Мариуполе впервые перешел в Русскую православную церковь - РИА Новости, 13.08.2024

Приход ПЦУ в Мариуполе впервые перешел в Русскую православную церковь

Приход церкви Святого Архистратига Михаила, который находится в центре Мариуполя и ранее относился к раскольнической структуре "Православная церковь Украины"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:32

2024-08-13T16:32

2024-08-13T16:34

религия

мариуполь

украина

россия

петр порошенко

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МАРИУПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Приход церкви Святого Архистратига Михаила, который находится в центре Мариуполя и ранее относился к раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), перешел в Русскую православную церковь (РПЦ), рассказал РИА Новости местный священник отец Алексей. Это первый подобный случай с момента присоединения новых регионов к России. "Служили при Украине. Это была украинская церковь. После войны стояла какое-то время. Собрались те, кто остались здесь (в Мариуполе), те, кто вкладывали свои усилия в создание этой церкви, привыкли уже к ней, и сказали: хотим, чтобы церковь эта работала. Обратились к митрополиту (Донецкому и Мариупольскому - ред.) Илариону. И совершился у нас переход", - рассказывает он. По его словам, в настоящий момент идет процесс регистрации храма и его переход под крыло РПЦ. Священник отметил, что руководство епархии, клир и прихожане других храмов Мариуполя и всей Донецкой и Мариупольской епархии активно помогают новым прихожанам. "Священники Донецкой епархии всевозможно и всячески нам помогают. Помогают с облачением, то свечей привезут, то иконы. Такое доброе отношение", - добавил он. Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240716/mariupol-1959802625.html

https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html

https://ria.ru/20240718/oshibka-1960306131.html

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Священник раскольнической украинской церкви в Мариуполе о переходе в РПЦ Приход раскольнической украинской церкви в Мариуполе перешел в РПЦ, рассказал РИА Новости местный священник. Это первый подобный случай на территории новых регионов России. 2024-08-13T16:32 true PT1M07S

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Ольга Фомченкова

мариуполь, украина, россия, петр порошенко, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь