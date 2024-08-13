Приход ПЦУ в Мариуполе впервые перешел в Русскую православную церковь
Приход церкви Святого Архистратига Михаила в Мариуполе перешел из ПЦУ в РПЦ
МАРИУПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Приход церкви Святого Архистратига Михаила, который находится в центре Мариуполя и ранее относился к раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ), перешел в Русскую православную церковь (РПЦ), рассказал РИА Новости местный священник отец Алексей.
Это первый подобный случай с момента присоединения новых регионов к России.
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"Служили при Украине. Это была украинская церковь. После войны стояла какое-то время. Собрались те, кто остались здесь (в Мариуполе), те, кто вкладывали свои усилия в создание этой церкви, привыкли уже к ней, и сказали: хотим, чтобы церковь эта работала. Обратились к митрополиту (Донецкому и Мариупольскому - ред.) Илариону. И совершился у нас переход", - рассказывает он.
По его словам, в настоящий момент идет процесс регистрации храма и его переход под крыло РПЦ.
Священник отметил, что руководство епархии, клир и прихожане других храмов Мариуполя и всей Донецкой и Мариупольской епархии активно помогают новым прихожанам.
"Священники Донецкой епархии всевозможно и всячески нам помогают. Помогают с облачением, то свечей привезут, то иконы. Такое доброе отношение", - добавил он.
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".