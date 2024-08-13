https://ria.ru/20240813/prigovor-1966021421.html

В Ингушетии вынесли приговор наркодилеру

В Ингушетии вынесли приговор наркодилеру - РИА Новости, 13.08.2024

В Ингушетии вынесли приговор наркодилеру

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к восьми годам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он собирался продавать героин и при этом... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:31

2024-08-13T19:31

2024-08-13T19:31

происшествия

волгоградская область

ростов-на-дону

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НАЛЬЧИК, 13 авг – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к восьми годам колонии местного жителя, которого обвиняли в том, что он собирался продавать героин и при этом разбавлял его тростниковым сахаром, сообщила прокуратура региона. Как установил суд, 34-летний мужчина в 2021-2022 годах, действуя в составе организованной преступной группы, на территории Волгоградской области и в Ростове-на-Дону приобрел для последующего сбыта крупные партии героина, которые перевез в Ингушетию. "Он смешивал наркотики с тростниковым сахаром с целью увеличения массы, а затем расфасовывал их для последующего сбыта… Часть наркотиков мужчина разместил в тайнике, а остальные хранил по месту своего жительства. Довести преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан в мае 2022 года сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что у задержанного изъяли более 3,6 килограмма героина. "Суд признал подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечает прокуратура. По ее данным, дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20240718/torgovlya-1960516550.html

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волгоградская область

ростов-на-дону

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происшествия, волгоградская область, ростов-на-дону