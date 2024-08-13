https://ria.ru/20240813/prigovor-1965962653.html
Жителю Чувашии вынесли приговор за убийство двух мужчин в кафе
Жителю Чувашии вынесли приговор за убийство двух мужчин в кафе - РИА Новости, 13.08.2024
Жителю Чувашии вынесли приговор за убийство двух мужчин в кафе
Житель Чувашии, без причины зарезавший в кафе двух 19-летних юношей, осужден на 19 лет лишения свободы за совершение двойного убийства, сообщает региональное... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:00
2024-08-13T16:00
2024-08-13T16:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Житель Чувашии, без причины зарезавший в кафе двух 19-летних юношей, осужден на 19 лет лишения свободы за совершение двойного убийства, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Установлено, что в ночь на 3 сентября 2023 года 40-летний житель города Шумерли, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из кафе города, увидел двух ранее незнакомых 19-летних юношей и беспричинно нанес каждому удары ножом в грудную клетку и по другим частям тела. Пострадавшие были госпитализированы, однако от полученных ранений скончались в медицинском учреждении. "Приговором Верховного суда Чувашии мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, шумерля, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Шумерля, Происшествия
Жителю Чувашии вынесли приговор за убийство двух мужчин в кафе
Жителя Чувашии приговорили к 19 годам колонии за убийство двух мужчин в кафе