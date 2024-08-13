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Предприниматели получили более семи млрд рублей через платформу МСП.РФ - РИА Новости, 13.08.2024
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Твой бизнес
 
10:00 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/predprinimateli-1965717332.html
Предприниматели получили более семи млрд рублей через платформу МСП.РФ
Предприниматели получили более семи млрд рублей через платформу МСП.РФ - РИА Новости, 13.08.2024
Предприниматели получили более семи млрд рублей через платформу МСП.РФ
Малый и средний бизнес с начала текущего года получил 3 тысячи займов на 7,3 миллиарда рублей через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:00
2024-08-13T10:00
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала текущего года получил 3 тысячи займов на 7,3 миллиарда рублей через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу, была на уровне 7,3%, что в 2-3 раза меньше, чем при банковском кредитовании. В свою очередь, средний размер микрозайма составил 2,4 миллиона рублей, а срок кредитования – 2,6 года.Большую часть объема займов (81%) через Цифровую платформу МСП.РФ получили микропредприятия, которым труднее всего привлечь финансирование. Основными получателями средств стали МСП в сфере торговли (1,6 миллиарда рублей), услуг (1,5 миллиарда рублей) и производства (0,8 миллиарда рублей).На сегодняшний день среди регионов по объему микрокредитования через МСП.РФ лидируют Иркутская область (169 выдач на 497 миллионов рублей), Удмуртская Республика (156 выдач на 411 миллионов рублей), Чувашская Республика (120 выдач на 397 миллионов рублей). В пятерку также вошли Республики Татарстан и Крым (148 выдач на 362 миллиона рублей и 157 выдач на 354 миллиона рублей, соответственно).Государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО) ряда регионов в случае получения заявки на микрозайм через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" снижают процент по нему.В программе "минус % через Сервис" участвуют ГМФО Астраханской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской республик, говорится в сообщении.МСП могут подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240812/promyshlennost-1965240150.html
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россия, корпорация мсп, поддержка бизнеса , александр исаевич
Твой бизнес, Россия, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич

Предприниматели получили более семи млрд рублей через платформу МСП.РФ

© iStock.com / shapechargeМужчина во время работы в мастерской
Мужчина во время работы в мастерской - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / shapecharge
Мужчина во время работы в мастерской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала текущего года получил 3 тысячи займов на 7,3 миллиарда рублей через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу, была на уровне 7,3%, что в 2-3 раза меньше, чем при банковском кредитовании. В свою очередь, средний размер микрозайма составил 2,4 миллиона рублей, а срок кредитования – 2,6 года.
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Большую часть объема займов (81%) через Цифровую платформу МСП.РФ получили микропредприятия, которым труднее всего привлечь финансирование. Основными получателями средств стали МСП в сфере торговли (1,6 миллиарда рублей), услуг (1,5 миллиарда рублей) и производства (0,8 миллиарда рублей).
На сегодняшний день среди регионов по объему микрокредитования через МСП.РФ лидируют Иркутская область (169 выдач на 497 миллионов рублей), Удмуртская Республика (156 выдач на 411 миллионов рублей), Чувашская Республика (120 выдач на 397 миллионов рублей). В пятерку также вошли Республики Татарстан и Крым (148 выдач на 362 миллиона рублей и 157 выдач на 354 миллиона рублей, соответственно).
Государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО) ряда регионов в случае получения заявки на микрозайм через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" снижают процент по нему.
В программе "минус % через Сервис" участвуют ГМФО Астраханской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Саратовской областей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашской республик, говорится в сообщении.
МСП могут подать заявку на получение микрофинансирования через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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