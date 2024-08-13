https://ria.ru/20240813/poteri-1965933714.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ после атаки на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ после атаки на Курском направлении - РИА Новости, 13.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ после атаки на Курском направлении

Подразделения украинских войск, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более двух тысяч человек, 35... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:25

2024-08-13T14:25

2024-08-13T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения украинских войск, пытающиеся вторгнуться на территорию РФ в Курской области, за все время боевых действий потеряли более двух тысяч человек, 35 танков, 31 бронетранспортер и 18 БМП сообщило во вторник Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины