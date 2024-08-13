https://ria.ru/20240813/posol-1965916110.html

Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ

Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024

Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ

Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:46

2024-08-13T13:46

2024-08-13T13:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

германия

сергей нечаев (дипломат)

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих злодеяний понесут за них ответственность", - говорится в комментарии посла. Как отметил дипломат, появление германского оружия под Курском станет прелюдией окончательного разгрома противника, как и 81 год назад. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/posol-1965914330.html

https://ria.ru/20240813/posol-1965911539.html

https://ria.ru/20240813/merkel-1965901294.html

россия

курская область

германия

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россия, курская область, германия, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины