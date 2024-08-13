https://ria.ru/20240813/posol-1965916110.html
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ
Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:46
2024-08-13T13:46
2024-08-13T13:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
германия
сергей нечаев (дипломат)
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих злодеяний понесут за них ответственность", - говорится в комментарии посла. Как отметил дипломат, появление германского оружия под Курском станет прелюдией окончательного разгрома противника, как и 81 год назад. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/posol-1965914330.html
https://ria.ru/20240813/posol-1965911539.html
https://ria.ru/20240813/merkel-1965901294.html
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россия, курская область, германия, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Вооруженные силы Украины
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ
Посол Нечаев: организаторы атак ВСУ на Курскую область понесут ответственность