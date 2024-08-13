Рейтинг@Mail.ru
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/posol-1965916110.html
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ
Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:46
2024-08-13T13:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
германия
сергей нечаев (дипломат)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих злодеяний понесут за них ответственность", - говорится в комментарии посла. Как отметил дипломат, появление германского оружия под Курском станет прелюдией окончательного разгрома противника, как и 81 год назад. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/posol-1965914330.html
https://ria.ru/20240813/posol-1965911539.html
https://ria.ru/20240813/merkel-1965901294.html
россия
курская область
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, германия, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Вооруженные силы Украины
Организаторы атак под Курском понесут ответственность, пообещал посол в ФРГ

Посол Нечаев: организаторы атак ВСУ на Курскую область понесут ответственность

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Организаторы и исполнители нападения ВСУ на мирное население Курской области понесут ответственность за свои действия, выразил уверенность посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии.
"Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих злодеяний понесут за них ответственность", - говорится в комментарии посла.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ
Вчера, 13:39
Как отметил дипломат, появление германского оружия под Курском станет прелюдией окончательного разгрома противника, как и 81 год назад.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Вчера, 13:31
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьГерманияСергей Нечаев (дипломат)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала