https://ria.ru/20240813/pomosch-1966044903.html

Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь

Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 13.08.2024

Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь

Эвакуированные в пункт временного размещения жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, им оказывается медицинская и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:36

2024-08-13T22:36

2024-08-13T22:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

брянская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966043170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8504c8827a01006c2f5f79a5b004bf7.jpg

БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Эвакуированные в пункт временного размещения жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, им оказывается медицинская и психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости с одного из таких пунктов. В пункте временного размещения находятся порядка 100 человек, в том числе более 20 детей. "Стараемся обеспечить всех питанием: горячее питание, кофе, чай, печенье, конфеты. Если необходимы лекарственные препараты, люди тоже обращаются, доставляем лекарственные препараты на базу медицинской помощи. У нас дежурит медсестра, у нас работает психолог, все у нас спокойно", - рассказала агентству глава администрации Новеньского сельского поселения Белгородской области Елена Беликова. Эвакуированные жители отметили оперативность и организацию эвакуации. С их слов они обеспечены всем необходимым. "Все оперативно, все молодцы наша администрация, всех собрала. Все хорошо. Нас здесь приняли, покормили", - рассказала агентству одна из эвакуированных жительниц Краснояружского района. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. "Размещаем у нас людей из Красной Яруги. В основном оттуда мы принимаем людей с этой части области. Людей подвозили на автобусах, встречали людей. Были врачи, сразу оказывали кому необходимо помощь... Мы приняли, разместили. Сейчас у нас находится 99 человек, 21 ребенок, пять человек у нас маломобильных. Им оказывается внимание побольше", - подытожила Беликова. В Белгородской, Курской, а также Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/pomosch-1966008682.html

https://ria.ru/20240812/moratoriy-1965810440.html

https://ria.ru/20240812/pomosch-1965738388.html

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуированные в ПВР жители Краснояружского района Белгородской области Эвакуированные в ПВР жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, передает корреспондент РИА Новости из одного из таких пунктов 2024-08-13T22:36 true PT1M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, брянская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество