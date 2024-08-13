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Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 13.08.2024
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Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь
Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 13.08.2024
Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь
Эвакуированные в пункт временного размещения жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, им оказывается медицинская и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:36
2024-08-13T22:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
брянская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
общество
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Эвакуированные в пункт временного размещения жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, им оказывается медицинская и психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости с одного из таких пунктов. В пункте временного размещения находятся порядка 100 человек, в том числе более 20 детей. "Стараемся обеспечить всех питанием: горячее питание, кофе, чай, печенье, конфеты. Если необходимы лекарственные препараты, люди тоже обращаются, доставляем лекарственные препараты на базу медицинской помощи. У нас дежурит медсестра, у нас работает психолог, все у нас спокойно", - рассказала агентству глава администрации Новеньского сельского поселения Белгородской области Елена Беликова. Эвакуированные жители отметили оперативность и организацию эвакуации. С их слов они обеспечены всем необходимым. "Все оперативно, все молодцы наша администрация, всех собрала. Все хорошо. Нас здесь приняли, покормили", - рассказала агентству одна из эвакуированных жительниц Краснояружского района. Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. "Размещаем у нас людей из Красной Яруги. В основном оттуда мы принимаем людей с этой части области. Людей подвозили на автобусах, встречали людей. Были врачи, сразу оказывали кому необходимо помощь... Мы приняли, разместили. Сейчас у нас находится 99 человек, 21 ребенок, пять человек у нас маломобильных. Им оказывается внимание побольше", - подытожила Беликова. В Белгородской, Курской, а также Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Эвакуированные в ПВР жители Краснояружского района Белгородской области
Эвакуированные в ПВР жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, передает корреспондент РИА Новости из одного из таких пунктов
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белгородская область, брянская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Брянская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
Эвакуированным жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь

Эвакуированным в ПВР жителям Краснояружского района оказывают необходимую помощь

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Эвакуированные в пункт временного размещения жители Краснояружского района Белгородской области получают необходимую помощь, им оказывается медицинская и психологическая помощь, передает корреспондент РИА Новости с одного из таких пунктов.
В пункте временного размещения находятся порядка 100 человек, в том числе более 20 детей.
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"Стараемся обеспечить всех питанием: горячее питание, кофе, чай, печенье, конфеты. Если необходимы лекарственные препараты, люди тоже обращаются, доставляем лекарственные препараты на базу медицинской помощи. У нас дежурит медсестра, у нас работает психолог, все у нас спокойно", - рассказала агентству глава администрации Новеньского сельского поселения Белгородской области Елена Беликова.
Эвакуированные жители отметили оперативность и организацию эвакуации. С их слов они обеспечены всем необходимым.
"Все оперативно, все молодцы наша администрация, всех собрала. Все хорошо. Нас здесь приняли, покормили", - рассказала агентству одна из эвакуированных жительниц Краснояружского района.
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Утром в понедельник губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места.
"Размещаем у нас людей из Красной Яруги. В основном оттуда мы принимаем людей с этой части области. Людей подвозили на автобусах, встречали людей. Были врачи, сразу оказывали кому необходимо помощь... Мы приняли, разместили. Сейчас у нас находится 99 человек, 21 ребенок, пять человек у нас маломобильных. Им оказывается внимание побольше", - подытожила Беликова.
В Белгородской, Курской, а также Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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