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Пензенская область отправила первую партию гуманитарной помощи в Курск - РИА Новости, 13.08.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
16:23 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965966769.html
Пензенская область отправила первую партию гуманитарной помощи в Курск
Пензенская область отправила первую партию гуманитарной помощи в Курск - РИА Новости, 13.08.2024
Пензенская область отправила первую партию гуманитарной помощи в Курск
Первые 20 тонн гуманитарного груза отправлены в Курскую область из Пензы в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:23
2024-08-13T16:23
пензенская область
курская область
олег мельниченко
вооруженные силы украины
валерий герасимов
гуманитарная помощь
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ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Первые 20 тонн гуманитарного груза отправлены в Курскую область из Пензы в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Хочу поблагодарить всех, кто оперативно откликнулся на просьбу оказать поддержку жителям Курской области. Сегодня мы отправили первую партию собранного пензенцами гуманитарного груза. Погрузили 20 тонн: бутилированную воду, продукты питания, одежду – все то, что необходимо людям в первую очередь", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что также в Курскую область везут десять ноутбуков, которые требуются волонтерам для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан. Сбор гуманитарной помощи продолжается. "Новую партию отправим до конца недели, когда "Камазы" вернутся в Пензу. Активно занимаются этой работой "Единая Россия" и "Народный фронт"... Спасибо всем, кто не остается в стороне", - добавил глава региона. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины, валерий герасимов, гуманитарная помощь
Пензенская область, Курская область, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Гуманитарная помощь

Пензенская область отправила первую партию гуманитарной помощи в Курск

© Фото : Мельниченко/TelegramСкриншот из видео отправки первой партии гуманитарной помощи в Курск в Пензенской области
Скриншот из видео отправки первой партии гуманитарной помощи в Курск в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Мельниченко/Telegram
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ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Первые 20 тонн гуманитарного груза отправлены в Курскую область из Пензы в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Хочу поблагодарить всех, кто оперативно откликнулся на просьбу оказать поддержку жителям Курской области. Сегодня мы отправили первую партию собранного пензенцами гуманитарного груза. Погрузили 20 тонн: бутилированную воду, продукты питания, одежду – все то, что необходимо людям в первую очередь", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
© Фото : Мельниченко/TelegramСкриншот из видео отправки первой партии гуманитарной помощи в Курск в Пензенской области
Скриншот из видео отправки первой партии гуманитарной помощи в Курск в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Мельниченко/Telegram
Скриншот из видео отправки первой партии гуманитарной помощи в Курск в Пензенской области
Он отметил, что также в Курскую область везут десять ноутбуков, которые требуются волонтерам для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан. Сбор гуманитарной помощи продолжается.
"Новую партию отправим до конца недели, когда "Камазы" вернутся в Пензу. Активно занимаются этой работой "Единая Россия" и "Народный фронт"... Спасибо всем, кто не остается в стороне", - добавил глава региона.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Пензенская областьКурская областьОлег МельниченкоВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовГуманитарная помощь
 
 
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