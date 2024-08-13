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В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника - РИА Новости, 13.08.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:40 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965956281.html
В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника
В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника - РИА Новости, 13.08.2024
В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника
В Верхневолжье бесплатные наборы школьных принадлежностей получат первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:40
2024-08-13T15:40
тверская область
игорь руденя
школы
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Верхневолжье бесплатные наборы школьных принадлежностей получат первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции, а также семей с невысоким уровнем доходов, сообщает пресс-служба регионального правительства. По инициативе главы региона Игоря Рудени эта мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно. В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, папка, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, наборы цветной бумаги и картона, пенал, краски, расписание занятий, раскраска с изображением памятных мест Тверской области и другие принадлежности для учебы. Всего в набор включено 24 наименования. Более 75% продукции произведено на территории Верхневолжья, говорится в сообщении. Кроме того, в преддверии нового учебного года в общеобразовательные учреждения Верхневолжья будет поставлено 28 автобусов: 19 – на 24 места и 9 – на 20 мест. В настоящее время парк школьного автотранспорта в Тверской области насчитывает 454 автобуса. Каждый день, доставляя ребят к месту учебы, они проезжают более 49 тысяч километров. В Верхневолжье ведется постоянная работа по обновлению школьного транспорта, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240812/rudenya-1965740536.html
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игорь руденя, школы
Тверская область, Игорь Руденя, Школы

В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника
В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Верхневолжье бесплатные наборы школьных принадлежностей получат первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции, а также семей с невысоким уровнем доходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По инициативе главы региона Игоря Рудени эта мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно.
Более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье
12 августа, 15:45
В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, папка, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, наборы цветной бумаги и картона, пенал, краски, расписание занятий, раскраска с изображением памятных мест Тверской области и другие принадлежности для учебы. Всего в набор включено 24 наименования. Более 75% продукции произведено на территории Верхневолжья, говорится в сообщении.
Кроме того, в преддверии нового учебного года в общеобразовательные учреждения Верхневолжья будет поставлено 28 автобусов: 19 – на 24 места и 9 – на 20 мест. В настоящее время парк школьного автотранспорта в Тверской области насчитывает 454 автобуса. Каждый день, доставляя ребят к месту учебы, они проезжают более 49 тысяч километров. В Верхневолжье ведется постоянная работа по обновлению школьного транспорта, добавили в пресс-службе.
В Верхневолжье заканчивают ремонт школ по программе модернизации - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Верхневолжье заканчивают ремонт школ по программе модернизации
5 августа, 18:03
 
Тверская областьИгорь РуденяШколы
 
 
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