https://ria.ru/20240813/pomosch-1965956281.html

В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника

В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника - РИА Новости, 13.08.2024

В Тверской области предоставят льготникам наборы первоклассника

В Верхневолжье бесплатные наборы школьных принадлежностей получат первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:40

2024-08-13T15:40

2024-08-13T15:40

тверская область

игорь руденя

школы

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Верхневолжье бесплатные наборы школьных принадлежностей получат первоклассники из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции, а также семей с невысоким уровнем доходов, сообщает пресс-служба регионального правительства. По инициативе главы региона Игоря Рудени эта мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно. В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, папка, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, наборы цветной бумаги и картона, пенал, краски, расписание занятий, раскраска с изображением памятных мест Тверской области и другие принадлежности для учебы. Всего в набор включено 24 наименования. Более 75% продукции произведено на территории Верхневолжья, говорится в сообщении. Кроме того, в преддверии нового учебного года в общеобразовательные учреждения Верхневолжья будет поставлено 28 автобусов: 19 – на 24 места и 9 – на 20 мест. В настоящее время парк школьного автотранспорта в Тверской области насчитывает 454 автобуса. Каждый день, доставляя ребят к месту учебы, они проезжают более 49 тысяч километров. В Верхневолжье ведется постоянная работа по обновлению школьного транспорта, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240812/rudenya-1965740536.html

https://ria.ru/20240805/verkhnevolzhe-1964243266.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, школы