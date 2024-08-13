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Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024
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Надежные люди
 
13:29 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:29
2024-08-13T13:29
надежные люди
сочи
сво
гуманитарная помощь
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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города. "Из Сочи отправлена партия гуманитарной помощи в зону СВО. Неравнодушные жители города передали для врачей, работающих в зоне проведения специальной военной операции, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты", - говорится в сообщении. Как рассказала РИА Новости сочинский фельдшер скорой помощи Валентина Кротько, которая участвовала в доставке гуманитарного груза, отправление доставлено целым, помощь довезли всем коллегам, находящимся в зоне СВО. Ранее она говорила агентству, что средства на приобретение необходимых вещей, препаратов и продуктов осуществляется силами врачей и жителей курорта. Гуманитарная помощь новым регионам России и бойцам оказывается на регулярной основе, отмечают сочинские власти. Финансовая и юридическая помощь реализуется при участии координационного совета, который действует в городе с начала специальной военной операции. В состав совета входят чиновники, депутатский корпус, общественники, предприниматели города, которые остаются неравнодушными к проблемам семей, чьи мужчины сейчас находятся на передовой.
https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html
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сочи, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сочи, СВО, Гуманитарная помощь

Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО

© Фото : Официальный канал администрации города СочиСочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Официальный канал администрации города Сочи
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Из Сочи отправлена партия гуманитарной помощи в зону СВО. Неравнодушные жители города передали для врачей, работающих в зоне проведения специальной военной операции, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз, собранный сотрудниками СУСК РФ по Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО
12 августа, 18:17
Как рассказала РИА Новости сочинский фельдшер скорой помощи Валентина Кротько, которая участвовала в доставке гуманитарного груза, отправление доставлено целым, помощь довезли всем коллегам, находящимся в зоне СВО.
Ранее она говорила агентству, что средства на приобретение необходимых вещей, препаратов и продуктов осуществляется силами врачей и жителей курорта.
Гуманитарная помощь новым регионам России и бойцам оказывается на регулярной основе, отмечают сочинские власти. Финансовая и юридическая помощь реализуется при участии координационного совета, который действует в городе с начала специальной военной операции. В состав совета входят чиновники, депутатский корпус, общественники, предприниматели города, которые остаются неравнодушными к проблемам семей, чьи мужчины сейчас находятся на передовой.
Более 250 кг стройматериалов, продуктов и одежды отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 15:55
 
Надежные людиСочиСВОГуманитарная помощь
 
 
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