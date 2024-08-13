https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html

Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО

Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024

Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО

Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:29

2024-08-13T13:29

2024-08-13T13:29

надежные люди

сочи

сво

гуманитарная помощь

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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города. "Из Сочи отправлена партия гуманитарной помощи в зону СВО. Неравнодушные жители города передали для врачей, работающих в зоне проведения специальной военной операции, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты", - говорится в сообщении. Как рассказала РИА Новости сочинский фельдшер скорой помощи Валентина Кротько, которая участвовала в доставке гуманитарного груза, отправление доставлено целым, помощь довезли всем коллегам, находящимся в зоне СВО. Ранее она говорила агентству, что средства на приобретение необходимых вещей, препаратов и продуктов осуществляется силами врачей и жителей курорта. Гуманитарная помощь новым регионам России и бойцам оказывается на регулярной основе, отмечают сочинские власти. Финансовая и юридическая помощь реализуется при участии координационного совета, который действует в городе с начала специальной военной операции. В состав совета входят чиновники, депутатский корпус, общественники, предприниматели города, которые остаются неравнодушными к проблемам семей, чьи мужчины сейчас находятся на передовой.

https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, сво, гуманитарная помощь