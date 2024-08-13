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Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Сочинцы передали медицинское оборудование и лекарства врачам в зону СВО
Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:29
2024-08-13T13:29
2024-08-13T13:29
надежные люди
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сво
гуманитарная помощь
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СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города. "Из Сочи отправлена партия гуманитарной помощи в зону СВО. Неравнодушные жители города передали для врачей, работающих в зоне проведения специальной военной операции, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты", - говорится в сообщении. Как рассказала РИА Новости сочинский фельдшер скорой помощи Валентина Кротько, которая участвовала в доставке гуманитарного груза, отправление доставлено целым, помощь довезли всем коллегам, находящимся в зоне СВО. Ранее она говорила агентству, что средства на приобретение необходимых вещей, препаратов и продуктов осуществляется силами врачей и жителей курорта. Гуманитарная помощь новым регионам России и бойцам оказывается на регулярной основе, отмечают сочинские власти. Финансовая и юридическая помощь реализуется при участии координационного совета, который действует в городе с начала специальной военной операции. В состав совета входят чиновники, депутатский корпус, общественники, предприниматели города, которые остаются неравнодушными к проблемам семей, чьи мужчины сейчас находятся на передовой.
https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Сочи, СВО, Гуманитарная помощь
СОЧИ, 13 авг – РИА Новости. Жители Сочи передали врачам в зону спецоперации медицинское оборудование и лекарственные препараты, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Из Сочи отправлена партия гуманитарной помощи в зону СВО. Неравнодушные жители города передали для врачей, работающих в зоне проведения специальной военной операции, необходимое медицинское оборудование и лекарственные препараты", - говорится в сообщении.
Как рассказала РИА Новости сочинский фельдшер скорой помощи Валентина Кротько, которая участвовала в доставке гуманитарного груза, отправление доставлено целым, помощь довезли всем коллегам, находящимся в зоне СВО.
Ранее она говорила агентству, что средства на приобретение необходимых вещей, препаратов и продуктов осуществляется силами врачей и жителей курорта.
Гуманитарная помощь новым регионам России
и бойцам оказывается на регулярной основе, отмечают сочинские власти. Финансовая и юридическая помощь реализуется при участии координационного совета, который действует в городе с начала специальной военной операции. В состав совета входят чиновники, депутатский корпус, общественники, предприниматели города, которые остаются неравнодушными к проблемам семей, чьи мужчины сейчас находятся на передовой.