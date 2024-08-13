https://ria.ru/20240813/polsha-1965901967.html

В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей

В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей - РИА Новости, 13.08.2024

В Евросоюзе забили тревогу из-за "зоны смерти", созданной Польшей

Группа членов Европарламента от Италии направила главному евродипломату Жозепу Боррелю обращение, в котором раскритиковала Польшу за создание на границе с... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:05

2024-08-13T13:05

2024-08-13T15:03

в мире

польша

италия

белоруссия

жозеп боррель

европарламент

совет европы

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа членов Европарламента от Италии направила главному евродипломату Жозепу Боррелю обращение, в котором раскритиковала Польшу за создание на границе с Белоруссией буферной зоны, где нарушаются права человека."В июле прошлого года польский парламент принял закон, разрешающий полиции на границе применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь ее в так называемой "зоне смерти" - буферной зоне на польско-белорусской границе, куда нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ", — пожаловались парламентарии.Отмечается, что закон подвергся резкой критике со стороны гуманитарных и международных организаций, в том числе Совета Европы. Политики также обвинили Польшу в бесчеловечности.Боррелю задали вопрос, какие немедленные меры он предпримет для обеспечения того, чтобы на европейской земле не происходило явных нарушений прав человека.

https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html

польша

италия

белоруссия

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в мире, польша, италия, белоруссия, жозеп боррель, европарламент, совет европы