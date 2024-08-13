СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области
Defence24: польские танки РТ-91 Twardy участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ вторглись в Курскую область в том числе и на польских танках. Об этом пишет Defence24.
"Одни из них — PT-91 Twardy. На данный момент Киеву предоставили 60 штук (хотя есть данные, что это число больше). Их передали в состав 22-й механизированной бригады", — говорится в публикации.
Ранее Минобороны России сообщало, что эта бригада принимала участие в атаке на Курскую область.
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Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.