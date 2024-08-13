https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html

СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области

СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области

ВСУ вторглись в Курскую область в том числе и на польских танках. Об этом пишет Defence24. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:06

2024-08-13T10:06

2024-08-13T10:52

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ вторглись в Курскую область в том числе и на польских танках. Об этом пишет Defence24."Одни из них — PT-91 Twardy. На данный момент Киеву предоставили 60 штук (хотя есть данные, что это число больше). Их передали в состав 22-й механизированной бригады", — говорится в публикации.Ранее Минобороны России сообщало, что эта бригада принимала участие в атаке на Курскую область.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965862873.html

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в мире, вооруженные силы украины, курская область, польша