Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pogoda-1965844616.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.08.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:06
2024-08-13T08:06
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964993863_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2481874541e82350f35a9c44cf9a52a6.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона с центром над Предуральем. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха останется на три - четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве днем плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240811/vilfand-1965457929.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964993863_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df95f6152ae6a4534e9c348fbf09e433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 20 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона с центром над Предуральем. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха останется на три - четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве днем плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Отдыхающие в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Купальный сезон в Центральную Россию вряд ли вернется, заявил Вильфанд
11 августа, 03:23
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала