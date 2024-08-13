https://ria.ru/20240813/pogoda-1965844616.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 13.08.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:06
2024-08-13T08:06
2024-08-13T08:06
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая часть циклона с центром над Предуральем. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха останется на три - четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве днем плюс 18 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 до плюс 21 градуса тепла", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240811/vilfand-1965457929.html
москва
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и до плюс 20 градусов