https://ria.ru/20240813/podlodki-1965837525.html

В ЦКБ "Рубин" заявили, что корпуса АПЛ проекта 636 и 677 не нужно менять

В ЦКБ "Рубин" заявили, что корпуса АПЛ проекта 636 и 677 не нужно менять - РИА Новости, 13.08.2024

В ЦКБ "Рубин" заявили, что корпуса АПЛ проекта 636 и 677 не нужно менять

Корпуса неатомных подводных лодок проектов 636 и 677 не нуждаются в изменениях, они сбалансированы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:50

2024-08-13T05:50

2024-08-13T12:35

безопасность

россия

игорь вильнит

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Корпуса неатомных подводных лодок проектов 636 и 677 не нуждаются в изменениях, они сбалансированы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. "Вопрос с формой корпуса значительно сложнее – она влияет и на ходовые качества корабля, и на его весовую нагрузку, и на построение корабельных систем. Конструкция корпуса должна соответствовать целому ряду технологических требований. Формы корпусов современных подлодок проектов 636 и 677 сбалансированы по всем требованиям и не нуждаются в изменениях", - сказал Вильнит, отвечая на вопрос, могут ли технологии, которые разрабатываются для АПЛ будущего "Арктур", в частности, форма корпуса, применяться для проектов 636 и 677. При этом он отметил, что разнообразие проектов позволяет переносить удачные решения, созданные для одного проекта, на другие корабли, как проектируемые, так и модернизируемые. Например, лодки проекта 636 новых серий уже получили много современного оборудования, созданного для подводной лодки проекта 677 и хорошо зарекомендовавшего себя в ходе испытаний. Концепция выносных антенн должна упростить установку современных средств обнаружения и связи на уже построенных лодках, а в дальнейшем – расширять их возможности без дорогостоящих переделок самой лодки. По мере увеличения сроков службы кораблей такой подход становится все более востребованным. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 14 августа.

https://ria.ru/20240813/podlodki-1965832474.html

https://ria.ru/20240808/podlodka-1964799691.html

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безопасность, россия, игорь вильнит