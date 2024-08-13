https://ria.ru/20240813/podlodki-1965832474.html
Подлодки проекта 677 "Лада" могут вооружить беспилотниками
Подлодки проекта 677 "Лада" могут вооружить беспилотниками - РИА Новости, 13.08.2024
Подлодки проекта 677 "Лада" могут вооружить беспилотниками
Новые неатомные подводные лодки проекта 677 ("Лада") могут вооружить и морскими, и авиационными беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:03
2024-08-13T04:03
2024-08-13T04:03
безопасность
россия
игорь вильнит
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые неатомные подводные лодки проекта 677 ("Лада") могут вооружить и морскими, и авиационными беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин (проект 955 "Борей"), неатомных многоцелевых подлодок (проекты 636 "Варшавянка" и 677 "Лада") и подводных аппаратов. "Безусловно, беспилотники могут и должны входить в состав вооружения подводной лодки. "Лада" и другие подводные лодки могут вооружаться БПЛА для ведения воздушной разведки и АНПА (автономный необитаемый подводный аппарат - ред.) с целью поиска подводных мин. Перечень задач, которые могут решаться авиационными или подводными беспилотниками, весьма широк и совсем не ограничивается задачами дрона-камикадзе. Эти авиационные или подводные беспилотники должны вписываться в габариты торпедного аппарата (либо как таковые, либо в специальном пусковом контейнере) - единственной пусковой установки подводной лодки, имеющей достаточно большой калибр", - сказал Вильнит. Кроме того, отметил он, беспилотники должны подключаться к автоматизированной системе управления боевыми действиями подводной лодки, чтобы передавать им задание на миссию. "Есть и некоторые другие факторы, которые следует учесть, но препятствий к применению беспилотников с подводной лодки не существует", – заявил гендиректор ЦКБ "Рубин".
https://ria.ru/20240715/dron-1959695628.html
https://ria.ru/20240812/tank-1965586657.html
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безопасность, россия, игорь вильнит
Безопасность, Россия, Игорь Вильнит
Подлодки проекта 677 "Лада" могут вооружить беспилотниками
ЦКБ "Рубин": новые неатомные подлодки проекта 677 "Лада" могут вооружить дронами
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые неатомные подводные лодки проекта 677 ("Лада") могут вооружить и морскими, и авиационными беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ
разработчиком стратегических атомных субмарин (проект 955 "Борей"), неатомных многоцелевых подлодок (проекты 636 "Варшавянка" и 677 "Лада") и подводных аппаратов.
"Безусловно, беспилотники могут и должны входить в состав вооружения подводной лодки. "Лада" и другие подводные лодки могут вооружаться БПЛА для ведения воздушной разведки и АНПА (автономный необитаемый подводный аппарат - ред.) с целью поиска подводных мин. Перечень задач, которые могут решаться авиационными или подводными беспилотниками, весьма широк и совсем не ограничивается задачами дрона-камикадзе. Эти авиационные или подводные беспилотники должны вписываться в габариты торпедного аппарата (либо как таковые, либо в специальном пусковом контейнере) - единственной пусковой установки подводной лодки, имеющей достаточно большой калибр", - сказал Вильнит.
Кроме того, отметил он, беспилотники должны подключаться к автоматизированной системе управления боевыми действиями подводной лодки, чтобы передавать им задание на миссию.
"Есть и некоторые другие факторы, которые следует учесть, но препятствий к применению беспилотников с подводной лодки не существует", – заявил гендиректор ЦКБ "Рубин".