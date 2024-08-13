https://ria.ru/20240813/podlodka-1965842427.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке подлодки
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке подлодки - РИА Новости, 13.08.2024
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке подлодки
Энергетическая установка перспективной неатомной подводной лодки для ВМФ РФ может включать литий-ионные батареи, такой вариант прорабатывается, сообщил в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:23
2024-08-13T07:23
2024-08-13T07:23
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Энергетическая установка перспективной неатомной подводной лодки для ВМФ РФ может включать литий-ионные батареи, такой вариант прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит. Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин (проект 955 "Борей"), неатомных многоцелевых подлодок (проекты 636 "Варшавянка" и 677 "Лада") и подводных аппаратов. "Мы прорабатываем новые неатомные подлодки в различных вариантах исполнения энергетической установки, в том числе и с литий-ионными батареями", - сказал Вильнит. По его словам, совместно с контрагентами "Рубин" на пути создания штатного оборудования, которое можно будет установить на корабль. Все технические и технологические решения проверены. "Процесс создания ВНЭУ (воздухонезависимые энергетические установки - ред.) – наукоемкий и технически сложный. Напомню, что сравнительно простая шведская ВНЭУ с двигателем Стирлинга потребовала от начала проектных работ до реализации на боевой подлодке около 15 лет, а немецкая ВНЭУ с электрохимическим генератором - почти 30 лет. Несколько замедлил создание российской ВНЭУ и тот факт, что острой потребности в ней не было, - у российского флота есть атомные подводные лодки, ядерный реактор можно считать идеальной ВНЭУ", – сказал гендиректор ЦКБ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 14 августа.
https://ria.ru/20240813/podlodka-1965838165.html
https://ria.ru/20240813/podlodki-1965832474.html
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безопасность, россия, игорь вильнит, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Игорь Вильнит, Вооруженные силы РФ
В ЦКБ "Рубин" рассказали об энергетической установке подлодки
ЦКБ "Рубин": энергетика неатомной подлодки может включать литий-ионные батареи
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Энергетическая установка перспективной неатомной подводной лодки для ВМФ РФ может включать литий-ионные батареи, такой вариант прорабатывается, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит.
Центральное конструкторское бюро "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин (проект 955 "Борей"), неатомных многоцелевых подлодок (проекты 636 "Варшавянка" и 677 "Лада") и подводных аппаратов.
"Мы прорабатываем новые неатомные подлодки в различных вариантах исполнения энергетической установки, в том числе и с литий-ионными батареями", - сказал Вильнит.
По его словам, совместно с контрагентами "Рубин" на пути создания штатного оборудования, которое можно будет установить на корабль. Все технические и технологические решения проверены.
"Процесс создания ВНЭУ (воздухонезависимые энергетические установки - ред.) – наукоемкий и технически сложный. Напомню, что сравнительно простая шведская ВНЭУ с двигателем Стирлинга потребовала от начала проектных работ до реализации на боевой подлодке около 15 лет, а немецкая ВНЭУ с электрохимическим генератором - почти 30 лет. Несколько замедлил создание российской ВНЭУ и тот факт, что острой потребности в ней не было, - у российского флота есть атомные подводные лодки, ядерный реактор можно считать идеальной ВНЭУ", – сказал гендиректор ЦКБ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 14 августа.