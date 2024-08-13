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В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче - РИА Новости, 13.08.2024
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06:04 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/podlodka-1965838165.html
В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче
В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче - РИА Новости, 13.08.2024
В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче
Передача в состав ВМФ РФ восьмой стратегической атомной подводной лодки проекта 955 "Борей" "Князь Пожарский" является приоритетной задачей для ЦКБ "Рубин" в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:04
2024-08-13T06:04
безопасность
россия
игорь вильнит
александр невский
севмаш
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Передача в состав ВМФ РФ восьмой стратегической атомной подводной лодки проекта 955 "Борей" "Князь Пожарский" является приоритетной задачей для ЦКБ "Рубин" в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор бюро Игорь Вильнит. ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. "На расширенном заседании коллегии министерства обороны в декабре 2023 года было упомянуто об этом в числе приоритетных на 2024 год задач. Совместно с заводом-строителем, производственным объединением "Севмаш", мы работаем над ее выполнением", - сказал Вильнит. Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. На "Севмаше" построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".
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безопасность, россия, игорь вильнит, александр невский, севмаш
Безопасность, Россия, Игорь Вильнит, Александр Невский, Севмаш
В ЦКБ "Рубин" рассказали о своей приоритетной задаче

В ЦКБ "Рубин" назвали передачу в ВМФ АПЛ "Князь Пожарский" приоритетной задачей

© Фото : предприятие СЕВМАШАтомный подводный ракетный крейсер проекта "Борей"
Атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : предприятие СЕВМАШ
Атомный подводный ракетный крейсер проекта "Борей". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Передача в состав ВМФ РФ восьмой стратегической атомной подводной лодки проекта 955 "Борей" "Князь Пожарский" является приоритетной задачей для ЦКБ "Рубин" в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор бюро Игорь Вильнит.
ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов.
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"На расширенном заседании коллегии министерства обороны в декабре 2023 года было упомянуто об этом в числе приоритетных на 2024 год задач. Совместно с заводом-строителем, производственным объединением "Севмаш", мы работаем над ее выполнением", - сказал Вильнит.
Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
На "Севмаше" построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".
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БезопасностьРоссияИгорь ВильнитАлександр НевскийСевмаш
 
 
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