https://ria.ru/20240813/podderzhka-1965975315.html
Корпорация МСП окажет поддержку бизнесу регионов с действующим режимом КТО
Корпорация МСП окажет поддержку бизнесу регионов с действующим режимом КТО - РИА Новости, 13.08.2024
Корпорация МСП окажет поддержку бизнесу регионов с действующим режимом КТО
Корпорация МСП (КМСП) приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям Курской,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:01
2024-08-13T17:01
2024-08-13T17:01
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщает пресс-служба организации. По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, дочерние компании КМСП уже начали прием обращений от предпринимателей, пострадавших в результате боевых действий, вынужденной эвакуации или введенных ограничений, на предоставление отсрочек и кредитных каникул. В банки-партнеры направлены обращения с рекомендациями о реструктуризации кредитов для таких предпринимателей и запуске упрощенных процедур кредитных каникул. "Все обращения от предпринимателей приграничных регионов с действующим режимом КТО рассматриваются индивидуально и в приоритетном порядке. Со своей стороны, мы будем оперативно отрабатывать обращения от банков по кредитам, в которых есть наши поручительства и гарантии", – рассказал Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Кроме того, КМСП обратилась в министерство финансов РФ с предложением дать поручение компаниям с госучастием не применять в 2024 году штрафные санкции и списать начисленные неустойки в отношении МСП-поставщиков приграничных регионов с режимом КТО, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Предпринимателям также предлагается дать возможность изменить сроки поставки и другие условия договоров. Распространить эту норму предлагается на малый и средний бизнес, который вынужденно не смог исполнить свои обязательства перед заказчиками. С 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Согласно федеральному закону "О противодействии терроризму", на территориях, где действует правовой режим КТО, допускается ряд мер и временных ограничений для обеспечения безопасности граждан, напомнили в КМСП.
https://ria.ru/20240813/predprinimateli-1965717332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) приняла решение об упрощенной реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, выданных малым и средним компаниям Курской, Белгородской и Брянской областей, сообщает пресс-служба организации.
По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича
, дочерние компании КМСП уже начали прием обращений от предпринимателей, пострадавших в результате боевых действий, вынужденной эвакуации или введенных ограничений, на предоставление отсрочек и кредитных каникул.
В банки-партнеры направлены обращения с рекомендациями о реструктуризации кредитов для таких предпринимателей и запуске упрощенных процедур кредитных каникул.
"Все обращения от предпринимателей приграничных регионов с действующим режимом КТО рассматриваются индивидуально и в приоритетном порядке. Со своей стороны, мы будем оперативно отрабатывать обращения от банков по кредитам, в которых есть наши поручительства и гарантии", – рассказал Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Кроме того, КМСП обратилась в министерство финансов РФ с предложением дать поручение компаниям с госучастием не применять в 2024 году штрафные санкции и списать начисленные неустойки в отношении МСП-поставщиков приграничных регионов с режимом КТО, работающих с госкомпаниями по 223-ФЗ. Предпринимателям также предлагается дать возможность изменить сроки поставки и другие условия договоров. Распространить эту норму предлагается на малый и средний бизнес, который вынужденно не смог исполнить свои обязательства перед заказчиками.
С 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Согласно федеральному закону "О противодействии терроризму", на территориях, где действует правовой режим КТО, допускается ряд мер и временных ограничений для обеспечения безопасности граждан, напомнили в КМСП.