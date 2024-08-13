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Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО

Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024

Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО

Жители Магаданской области отправили в зону специальной военной операции различные колымские деликатесы, мясо морского зверя, иван-чай, северный мед, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:42

2024-08-13T06:42

2024-08-13T06:42

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магаданская область

боевое братство

россия

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МАГАДАН, 13 авг - РИА Новости. Жители Магаданской области отправили в зону специальной военной операции различные колымские деликатесы, мясо морского зверя, иван-чай, северный мед, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Продолжается доставка подарков от жителей Колымы нашим бойцам. В условиях жары термосумка помогает сохранять продукты, а ее содержимое - память о малой Родине. В сумке - колымские деликатесы: мясо морского зверя, ядра шишек кедрового стланика, иван-чай, мед, а также флаг Магаданской области и шевроны с надписью "Колыма с нами!" - сообщил Козлов.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html

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общество, магаданская область, боевое братство, россия