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Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024
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Надежные люди
 
06:42 13.08.2024
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Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО
Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО
Жители Магаданской области отправили в зону специальной военной операции различные колымские деликатесы, мясо морского зверя, иван-чай, северный мед, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:42
2024-08-13T06:42
надежные люди
общество
магаданская область
боевое братство
россия
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МАГАДАН, 13 авг - РИА Новости. Жители Магаданской области отправили в зону специальной военной операции различные колымские деликатесы, мясо морского зверя, иван-чай, северный мед, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Продолжается доставка подарков от жителей Колымы нашим бойцам. В условиях жары термосумка помогает сохранять продукты, а ее содержимое - память о малой Родине. В сумке - колымские деликатесы: мясо морского зверя, ядра шишек кедрового стланика, иван-чай, мед, а также флаг Магаданской области и шевроны с надписью "Колыма с нами!" - сообщил Козлов.
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общество, магаданская область, боевое братство, россия
Надежные люди, Общество, Магаданская область, Боевое братство, Россия
Магаданцы отправили колымские деликатесы в зону СВО

Жители Колымы отправили в зону СВО мясо морского зверя, иван-чай и мед

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МАГАДАН, 13 авг - РИА Новости. Жители Магаданской области отправили в зону специальной военной операции различные колымские деликатесы, мясо морского зверя, иван-чай, северный мед, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Продолжается доставка подарков от жителей Колымы нашим бойцам. В условиях жары термосумка помогает сохранять продукты, а ее содержимое - память о малой Родине. В сумке - колымские деликатесы: мясо морского зверя, ядра шишек кедрового стланика, иван-чай, мед, а также флаг Магаданской области и шевроны с надписью "Колыма с нами!" - сообщил Козлов.
Более 250 кг стройматериалов, продуктов и одежды отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 15:55
 
Надежные людиОбществоМагаданская областьБоевое братствоРоссия
 
 
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