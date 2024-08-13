https://ria.ru/20240813/plennyy-1965892350.html
Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца
Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца - РИА Новости, 13.08.2024
Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца
Экс-сосед Владимира Зеленского, попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Даниленко, будучи раненым, более 1,5 километра нес на себе к российским позициям также... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:23
2024-08-13T12:23
2024-08-13T12:34
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Экс-сосед Владимира Зеленского, попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Даниленко, будучи раненым, более 1,5 километра нес на себе к российским позициям также тяжело раненого бойца ВС РФ, чтобы спасти его, заявил РИА Новости один из бойцов отряда "Невский" российского добровольческого корпуса. Ранее сообщалось, что добровольцы российского отряда "Невский" взяли в плен экс-соседа Владимира Зеленского Юрия Даниленко. "Мы думали, что второй пленный (Даниленко - ред.) погиб (во время эвакуации из-за обстрела - ред.), но он оказался жив и даже... сам нес нашего раненого... пацана, который оказался рядом с ним, где он там в подвале прятался. И он донес его до места эвакуации, помог спасти человека, будучи сам раненым", - сказал РИА Новости один из бойцов отряда. По словам Даниленко, он восемь дней просидел в погребе, спасаясь от обстрелов и встретил у входа в погреб раненого российского бойца. "Спрашиваю: как ты там? Что случилось? Он говорит, что раненый, говорит, что кровью истекает… Ну нормально кровью течет вообще… Помогаю ему перевязать раны, на себя его положил и тянем…", - отметил Даниленко. По его словам, они стали вместе под обстрелами ВСУ двигаться к российским позициям, под пулеметным обстрелом и атаками дронов-камикадзе. Даниленко рассказал, что тоже был ранен, так как его сослуживцы, поняв, что он окажется в плену, открыли по нему огонь из пулемета. "Еще проходили, получается, растяжки, которые скидывают, и он запутался еще в растяжке. Я ему еще, растяжку давай снимать с ноги… Распутал все… Переходим обстрелы. И мы буквально где-то километра 1,5 -2 получается протянул его на себе до места высадки, где они находились, именно под обстрелами", - рассказал пленный. По словам Даниленко, когда он попал в плен, ему оказали медицинскую помощь и накормили.
https://ria.ru/20240622/plen-1954666299.html
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Обращение украинского пленного к Зеленскому
Попавший в плен к добровольцам отряда "Невский" экс-сосед Зеленского передал ему привет и призвал сравнить отношение к украинским военным в плену и в самой украинской армии.
Видео с обращением, снятое бойцами отряда, оказалось в распоряжении РИА Новости.
2024-08-13T12:23
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца
Попавший в плен экс-сосед Зеленского вынес на себе раненого российского бойца
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Экс-сосед Владимира Зеленского, попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Даниленко, будучи раненым, более 1,5 километра нес на себе к российским позициям также тяжело раненого бойца ВС РФ, чтобы спасти его, заявил РИА Новости один из бойцов отряда "Невский" российского добровольческого корпуса.
Ранее сообщалось, что добровольцы российского отряда "Невский" взяли в плен экс-соседа Владимира Зеленского Юрия Даниленко.
"Мы думали, что второй пленный (Даниленко - ред.) погиб (во время эвакуации из-за обстрела - ред.), но он оказался жив и даже... сам нес нашего раненого... пацана, который оказался рядом с ним, где он там в подвале прятался. И он донес его до места эвакуации, помог спасти человека, будучи сам раненым", - сказал РИА Новости один из бойцов отряда.
По словам Даниленко, он восемь дней просидел в погребе, спасаясь от обстрелов и встретил у входа в погреб раненого российского бойца.
«
"Спрашиваю: как ты там? Что случилось? Он говорит, что раненый, говорит, что кровью истекает… Ну нормально кровью течет вообще… Помогаю ему перевязать раны, на себя его положил и тянем…", - отметил Даниленко.
По его словам, они стали вместе под обстрелами ВСУ двигаться к российским позициям, под пулеметным обстрелом и атаками дронов-камикадзе. Даниленко рассказал, что тоже был ранен, так как его сослуживцы, поняв, что он окажется в плену, открыли по нему огонь из пулемета.
"Еще проходили, получается, растяжки, которые скидывают, и он запутался еще в растяжке. Я ему еще, растяжку давай снимать с ноги… Распутал все… Переходим обстрелы. И мы буквально где-то километра 1,5 -2 получается протянул его на себе до места высадки, где они находились, именно под обстрелами", - рассказал пленный.
По словам Даниленко, когда он попал в плен, ему оказали медицинскую помощь и накормили.