https://ria.ru/20240813/plennyy-1965892350.html

Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца

Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца - РИА Новости, 13.08.2024

Экс-сосед Зеленского рассказал, как нес на себе раненого российского бойца

Экс-сосед Владимира Зеленского, попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Даниленко, будучи раненым, более 1,5 километра нес на себе к российским позициям также... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:23

2024-08-13T12:23

2024-08-13T12:34

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Экс-сосед Владимира Зеленского, попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Даниленко, будучи раненым, более 1,5 километра нес на себе к российским позициям также тяжело раненого бойца ВС РФ, чтобы спасти его, заявил РИА Новости один из бойцов отряда "Невский" российского добровольческого корпуса. Ранее сообщалось, что добровольцы российского отряда "Невский" взяли в плен экс-соседа Владимира Зеленского Юрия Даниленко. "Мы думали, что второй пленный (Даниленко - ред.) погиб (во время эвакуации из-за обстрела - ред.), но он оказался жив и даже... сам нес нашего раненого... пацана, который оказался рядом с ним, где он там в подвале прятался. И он донес его до места эвакуации, помог спасти человека, будучи сам раненым", - сказал РИА Новости один из бойцов отряда. По словам Даниленко, он восемь дней просидел в погребе, спасаясь от обстрелов и встретил у входа в погреб раненого российского бойца. "Спрашиваю: как ты там? Что случилось? Он говорит, что раненый, говорит, что кровью истекает… Ну нормально кровью течет вообще… Помогаю ему перевязать раны, на себя его положил и тянем…", - отметил Даниленко. По его словам, они стали вместе под обстрелами ВСУ двигаться к российским позициям, под пулеметным обстрелом и атаками дронов-камикадзе. Даниленко рассказал, что тоже был ранен, так как его сослуживцы, поняв, что он окажется в плену, открыли по нему огонь из пулемета. "Еще проходили, получается, растяжки, которые скидывают, и он запутался еще в растяжке. Я ему еще, растяжку давай снимать с ноги… Распутал все… Переходим обстрелы. И мы буквально где-то километра 1,5 -2 получается протянул его на себе до места высадки, где они находились, именно под обстрелами", - рассказал пленный. По словам Даниленко, когда он попал в плен, ему оказали медицинскую помощь и накормили.

https://ria.ru/20240622/plen-1954666299.html

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Обращение украинского пленного к Зеленскому Попавший в плен к добровольцам отряда "Невский" экс-сосед Зеленского передал ему привет и призвал сравнить отношение к украинским военным в плену и в самой украинской армии. Видео с обращением, снятое бойцами отряда, оказалось в распоряжении РИА Новости. 2024-08-13T12:23 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина