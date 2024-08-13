https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html
Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена
Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена - РИА Новости, 13.08.2024
Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена
Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в плен к добровольцам российского отряда "Невский", передал ему привет и призвал сравнить отношение к РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:33
2024-08-13T11:33
2024-08-13T12:37
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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в плен к добровольцам российского отряда "Невский", передал ему привет и призвал сравнить отношение к украинским военнослужащим в российском плену и в самих ВСУ. Видео с обращением Даниленко, снятое бойцами отряда, оказалось в распоряжении РИА Новости. "Передаю огромный привет <...> Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение <...> Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку", — сказал пленный.Он пояснил, что вырос с Зеленским в одном дворе в Кривом Роге. Один из бойцов отряда "Невский" рассказал, что Даниленко был ранен, но более полутора километров нес на себе российского бойца, получившего тяжелое ранение, чтобы спасти его. По словам самого Даниленко, он восемь дней просидел в погребе, спасаясь от обстрелов, и однажды у входа в погреб встретил раненого российского военнослужащего.Он помог ему перевязать раны, после чего они стали под обстрелом пробираться к российским позициям."Еще проходили, получается, растяжки, которые скидывают, и он запутался еще в растяжке. Я ему растяжку давай снимать с ноги <…> Распутал все <…> Переходим обстрелы. И буквально где-то километра полтора-два, получается, протянул его на себе до места высадки, где они находились, именно под обстрелами", — добавил пленный.Даниленко отметил, что сам получил ранение еще раньше, так как сослуживцы, поняв, что он окажется в плену, открыли по нему огонь из пулемета. Когда он попал в плен, ему оказали медицинскую помощь и накормили.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965780676.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965881728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec3358f4f6443035f43086b1bb2cfc37.jpg
Обращение украинского пленного к Зеленскому
Попавший в плен к добровольцам отряда "Невский" экс-сосед Зеленского передал ему привет и призвал сравнить отношение к украинским военным в плену и в самой украинской армии.
Видео с обращением, снятое бойцами отряда, оказалось в распоряжении РИА Новости.
2024-08-13T11:33
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кривой рог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Бывший сосед Зеленского обратился к нему из российского плена
Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение к пленным в России и на Украине
ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Бывший сосед Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в плен к добровольцам российского отряда "Невский", передал ему привет и призвал сравнить отношение к украинским военнослужащим в российском плену и в самих ВСУ.
Видео с обращением Даниленко, снятое бойцами отряда, оказалось в распоряжении РИА Новости.
«
"Передаю огромный привет <...> Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение <...> Вы просто-напросто нас кидаете как пушечное мясо на отработку", — сказал пленный.
Он пояснил, что вырос с Зеленским в одном дворе в Кривом Роге.
Один из бойцов отряда "Невский" рассказал, что Даниленко был ранен, но более полутора километров нес на себе российского бойца, получившего тяжелое ранение, чтобы спасти его. По словам самого Даниленко, он восемь дней просидел в погребе, спасаясь от обстрелов, и однажды у входа в погреб встретил раненого российского военнослужащего.
Он помог ему перевязать раны, после чего они стали под обстрелом пробираться к российским позициям.
«
"Еще проходили, получается, растяжки, которые скидывают, и он запутался еще в растяжке. Я ему растяжку давай снимать с ноги <…> Распутал все <…> Переходим обстрелы. И буквально где-то километра полтора-два, получается, протянул его на себе до места высадки, где они находились, именно под обстрелами", — добавил пленный.
Даниленко отметил, что сам получил ранение еще раньше, так как сослуживцы, поняв, что он окажется в плену, открыли по нему огонь из пулемета. Когда он попал в плен, ему оказали медицинскую помощь и накормили.