https://ria.ru/20240813/plennyy-1965831783.html
Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке
Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке - РИА Новости, 13.08.2024
Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке
Украинское командование не бережет солдат в Клещеевке (ДНР) и фактически бросает их на убой, заявил РИА Новости пленный военнослужащий Андрей Куришко,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:49
2024-08-13T03:49
2024-08-13T08:26
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинское командование не бережет солдат в Клещеевке (ДНР) и фактически бросает их на убой, заявил РИА Новости пленный военнослужащий Андрей Куришко, мобилизованный в 2022 году в Краматорске. Куришко служил в противотанковом взводе, но из-за нехватки бойцов его переодически прикомандировывали к пехоте, и он выходил на позиции. "Чтобы вы понимали, позиции в Клещеевке: Клещеевки нет, деревни там нет, пара подвалов осталось. Вот в этих подвалах мы сидели, и об этих подвалах знали и те, и те. Нас послали тупо на убой. Хлопец, который нас провожал, говорит: "Это, парни, дорога в один конец, лучше откажитесь", - сказал мобилизованный 1976 года рождения. По словам Куришко, если бы он знал, куда его отправляют, он бы отказался. Военнослужащий попал в плен в крайне тяжелом состоянии и выжил только благодаря российским врачам, которые провели сложную многочасовую операцию.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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Военнопленный: украинское командование не бережет солдат в Клещеевке ДНР
"Нас послали тупо на убой"
Украинское командование не бережет солдат в Клещеевке ДНР и фактически бросает их на убой, заявил РИА Новости пленный военнослужащий Андрей Куришко, мобилизованный в 2022 году в Краматорске.
2024-08-13T03:49
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в мире, донецкая народная республика, краматорск, клещеевка, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Краматорск, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке
Пленный Куришко: украинское командование отправляет солдат в Клещеевку на убой