https://ria.ru/20240813/plennyy-1965831783.html

Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке

Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке - РИА Новости, 13.08.2024

Пленный рассказал, как командование бросило их в Клещеевке

Украинское командование не бережет солдат в Клещеевке (ДНР) и фактически бросает их на убой, заявил РИА Новости пленный военнослужащий Андрей Куришко,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:49

2024-08-13T03:49

2024-08-13T08:26

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинское командование не бережет солдат в Клещеевке (ДНР) и фактически бросает их на убой, заявил РИА Новости пленный военнослужащий Андрей Куришко, мобилизованный в 2022 году в Краматорске. Куришко служил в противотанковом взводе, но из-за нехватки бойцов его переодически прикомандировывали к пехоте, и он выходил на позиции. "Чтобы вы понимали, позиции в Клещеевке: Клещеевки нет, деревни там нет, пара подвалов осталось. Вот в этих подвалах мы сидели, и об этих подвалах знали и те, и те. Нас послали тупо на убой. Хлопец, который нас провожал, говорит: "Это, парни, дорога в один конец, лучше откажитесь", - сказал мобилизованный 1976 года рождения. По словам Куришко, если бы он знал, куда его отправляют, он бы отказался. Военнослужащий попал в плен в крайне тяжелом состоянии и выжил только благодаря российским врачам, которые провели сложную многочасовую операцию.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

донецкая народная республика

краматорск

клещеевка

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Военнопленный: украинское командование не бережет солдат в Клещеевке ДНР "Нас послали тупо на убой" Украинское командование не бережет солдат в Клещеевке ДНР и фактически бросает их на убой, заявил РИА Новости пленный военнослужащий Андрей Куришко, мобилизованный в 2022 году в Краматорске. 2024-08-13T03:49 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, краматорск, клещеевка, вооруженные силы украины, украина