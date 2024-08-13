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Пленные рассказали, как их захватили в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html
Пленные рассказали, как их захватили в Курской области
Пленные рассказали, как их захватили в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Пленные рассказали, как их захватили в Курской области
Захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, их быстро взяли в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:35
2024-08-13T06:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 13 авг - РИА Новости. Захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения на российскую территорию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Новое видео с пленными оказалось в распоряжении агентства. В понедельник РИА Новости показало первые кадры, на которых видно, как штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен. В российских силовых структурах агентству рассказали, что украинских военных взяли в плен под населенным пунктом Мартыновка. СК РФ возбудил уголовное дело против одного из командиров 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство. "Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек", - сказал представитель силового ведомства. На оказавшемся в распоряжении агентства видео штурмовики называют свои имена, а также рассказывают, что находятся на российской территории второй день. "Кравчук Петро... Второй день", - говорит один из них в ответ на просьбу представиться и сказать, как давно он здесь. "Мазур Кирило Михайлович", - представляется второй пленный, который также заявил, что находится в регионе второй день. Также на видео слышно, как пленные подтверждают, что обращаются с ними хорошо, обеспечивают водой. Пленных поместили в автомобиль и приготовили к транспортировке, предложили покурить. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plennyy-1965831783.html
https://ria.ru/20240812/plennyj-1965746879.html
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Пленные рассказали, как их захватили в Курской области

Пленные ВСУ рассказали, что в Курской области их захватили уже на второй день

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 13 авг - РИА Новости. Захваченные в плен в Курской области украинские военные на допросе заявили, что пробыли на территории российского региона лишь около суток, их быстро взяли в плен после начала вторжения на российскую территорию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Новое видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.
В понедельник РИА Новости показало первые кадры, на которых видно, как штурмовую группу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен. В российских силовых структурах агентству рассказали, что украинских военных взяли в плен под населенным пунктом Мартыновка. СК РФ возбудил уголовное дело против одного из командиров 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство.
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"Военнослужащие ВСУ, взятые в плен в Курской области, на первичном допросе показали, что зашли на территорию области приблизительно за сутки до своего пленения. Всего в составе захваченной группы семь человек", - сказал представитель силового ведомства.
На оказавшемся в распоряжении агентства видео штурмовики называют свои имена, а также рассказывают, что находятся на российской территории второй день.
"Кравчук Петро... Второй день", - говорит один из них в ответ на просьбу представиться и сказать, как давно он здесь.
"Мазур Кирило Михайлович", - представляется второй пленный, который также заявил, что находится в регионе второй день.
Также на видео слышно, как пленные подтверждают, что обращаются с ними хорошо, обеспечивают водой. Пленных поместили в автомобиль и приготовили к транспортировке, предложили покурить.
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Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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