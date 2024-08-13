https://ria.ru/20240813/plen-1965854343.html

Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона

Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона - РИА Новости, 13.08.2024

Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона

Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на купянском участке фронта и взяли его в плен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:30

2024-08-13T09:30

2024-08-13T10:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на купянском участке фронта и взяли его в плен, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Рудик". "Противник вышел в поле, мы его засекли, подлетели уже и со сбросами, FPV (дрон-камикадзе - ред.) туда подлетел, но он поднял руки, то есть сдаться решил, ну и мы проводили его "Mavic" (квдракоптером - ред.) к нам...", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины