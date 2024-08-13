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Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 13.08.2024 (обновлено: 10:08 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/plen-1965854343.html
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона - РИА Новости, 13.08.2024
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона
Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на купянском участке фронта и взяли его в плен, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:30
2024-08-13T10:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на купянском участке фронта и взяли его в плен, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Рудик". "Противник вышел в поле, мы его засекли, подлетели уже и со сбросами, FPV (дрон-камикадзе - ред.) туда подлетел, но он поднял руки, то есть сдаться решил, ну и мы проводили его "Mavic" (квдракоптером - ред.) к нам...", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240813/plennye-1965839313.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинского солдата при помощи дрона

Бойцы группировки "Запад" взяли в плен военнослужащего ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 13 авг - РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" при помощи дрона вывели военнослужащего ВСУ к своим позициям на купянском участке фронта и взяли его в плен, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки группы "Контора" 1-ой гвардейской танковой армии с позывным "Рудик".
© РИА НовостиОператоры БПЛА группы "Контора" о боевой работе под Купянском
Операторы БПЛА группы Контора о боевой работе под Купянском - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
Операторы БПЛА группы "Контора" о боевой работе под Купянском
«
"Противник вышел в поле, мы его засекли, подлетели уже и со сбросами, FPV (дрон-камикадзе - ред.) туда подлетел, но он поднял руки, то есть сдаться решил, ну и мы проводили его "Mavic" (квдракоптером - ред.) к нам...", - сказал собеседник агентства.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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