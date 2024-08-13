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Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов - РИА Новости, 13.08.2024
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22:21 13.08.2024 (обновлено: 22:34 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/pentagon-1966043871.html
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов - РИА Новости, 13.08.2024
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов
Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:21
2024-08-13T22:34
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.Согласно опубликованным заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США, госдеп уведомил конгресс о согласовании продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240813/izrail-1966044578.html
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в мире, израиль, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов

Пентагон: Госдеп США согласовал продажу Израилю истребителей F-15

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.
Согласно опубликованным заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США, госдеп уведомил конгресс о согласовании продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Госдеп одобрил продажу Израилю транспортных средств, ракет и боеприпасов
Вчера, 22:34
 
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