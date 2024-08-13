https://ria.ru/20240813/pentagon-1966043871.html

Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов

Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов - РИА Новости, 13.08.2024

Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:21

2024-08-13T22:21

2024-08-13T22:34

в мире

израиль

сша

министерство обороны сша

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.Согласно опубликованным заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США, госдеп уведомил конгресс о согласовании продажи Израилю парка средних тактических машин M1148A1P2 и оборудования к ним на 583,1 миллиона долларов, снарядов для танков калибра 120 миллиметров на 774,1 миллиона долларов, усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасных минометных снарядов M933A1 на сумму 61,1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240813/izrail-1966044578.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, министерство обороны сша, государственный департамент сша