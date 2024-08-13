https://ria.ru/20240813/pedagog-1965868984.html

В Подмосковье началось обучение педагогов по программе "Учитель в сети"

В Подмосковье началось обучение педагогов по программе "Учитель в сети" - РИА Новости, 13.08.2024

В Подмосковье началось обучение педагогов по программе "Учитель в сети"

В Московской области началось обучение педагогов по программе развития просветительской деятельности в интернете "Учитель в сети", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:32

2024-08-13T10:32

2024-08-13T10:32

общество

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Московской области началось обучение педагогов по программе развития просветительской деятельности в интернете "Учитель в сети", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "В Московской области началось обучение педагогов по программе развития просветительской деятельности в сети интернет "Учитель в сети"… Трехдневная программа обучения собрала 97 педагогических работников из 47 регионов России – участников Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Они расширят свои знания о медиа- и цифровых платформах, подготовке контента и продвижении ресурсов в сети", - говорится в сообщении. Уточняется, что основная цель образовательной программы – обучить учителей новым медиатехнологиям, определить задачи и принципы просветительской деятельности педагога, изучить методы, инструменты, технологии создания качественного образовательного контента, а также разработать рекомендации для эффективного ведения обучающих блогов в социальных сетях. "Наставники-просветители сегодня выполняют очень важную миссию. Они занимаются не только обучением и воспитанием школьников и студентов, но и выступают лидерами общественного мнения, ведут просветительскую работу в социальных медиа... Благодаря образовательному интенсиву "Учитель в сети" педагоги получат широкие возможности эффективно вести свою просветительскую деятельность", – цитируется министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Среди участников образовательного интенсива "Учитель в сети" – директора школ и гимназий, учителя, завучи по воспитательной работе, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, воспитатели и методисты. Программа разработана Всероссийским проектом "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Мастерской управления "Сенеж" при поддержке Минпросвещения России.

https://ria.ru/20240807/pensiya-1964536473.html

https://ria.ru/20240516/gosduma-1946377007.html

россия

московская область (подмосковье)

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общество, россия, московская область (подмосковье)