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В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней - РИА Новости, 13.08.2024
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02:02 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pavodok-1965826725.html
В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней
В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней - РИА Новости, 13.08.2024
В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней
Четырнадцать частных домов и 104 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:02
2024-08-13T02:02
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дальнереченский район
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Четырнадцать частных домов и 104 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. В понедельник краевое правительство сообщало, что после дождей подтоплены 17 частных домов и 122 приусадебных участка, вода ушла из трех домов. "После ливней остаются подтопленными 14 частных домов в Дальнереченске, а также 104 приусадебных участка в четырех муниципалитетах Приморья, из которых 39 - в Дальнереченском городском округе", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в Красноармейском округе подтоплены 57 приусадебных участков, в Лесозаводске - шесть, в Дальнереченском районе - два участка. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.
https://ria.ru/20240809/burjatija-1965192247.html
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происшествия, дальнереченск, лесозаводск, дальнереченский район, наводнения в россии — 2024, россия, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Лесозаводск, Дальнереченский район, Наводнения в России — 2024, Россия, Приморский край
В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней

В Приморье остаются подтопленными 14 частных домов и 104 приусадебных участка

© Фото : Прокуратура Приморского краяПоследствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края
Последствия прорыва защитной земляной насыпи в Дальнереченске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Четырнадцать частных домов и 104 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона.
В понедельник краевое правительство сообщало, что после дождей подтоплены 17 частных домов и 122 приусадебных участка, вода ушла из трех домов.
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"После ливней остаются подтопленными 14 частных домов в Дальнереченске, а также 104 приусадебных участка в четырех муниципалитетах Приморья, из которых 39 - в Дальнереченском городском округе", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в Красноармейском округе подтоплены 57 приусадебных участков, в Лесозаводске - шесть, в Дальнереченском районе - два участка.
На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.
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