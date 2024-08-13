https://ria.ru/20240813/pavodok-1965826725.html

В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней

В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней - РИА Новости, 13.08.2024

В Приморье 14 частных домов остаются подтопленными после ливней

Четырнадцать частных домов и 104 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T02:02

2024-08-13T02:02

2024-08-13T02:02

происшествия

дальнереченск

лесозаводск

дальнереченский район

наводнения в россии — 2024

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Четырнадцать частных домов и 104 приусадебных участка остаются подтопленными после ливней в Приморье, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС региона. В понедельник краевое правительство сообщало, что после дождей подтоплены 17 частных домов и 122 приусадебных участка, вода ушла из трех домов. "После ливней остаются подтопленными 14 частных домов в Дальнереченске, а также 104 приусадебных участка в четырех муниципалитетах Приморья, из которых 39 - в Дальнереченском городском округе", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в Красноармейском округе подтоплены 57 приусадебных участков, в Лесозаводске - шесть, в Дальнереченском районе - два участка. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление поселка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.

https://ria.ru/20240809/burjatija-1965192247.html

https://ria.ru/20240806/chs-1964446976.html

дальнереченск

лесозаводск

дальнереченский район

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происшествия, дальнереченск, лесозаводск, дальнереченский район, наводнения в россии — 2024, россия, приморский край