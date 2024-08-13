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США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет WSJ - РИА Новости, 13.08.2024
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16:25 13.08.2024 (обновлено: 16:49 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965970367.html
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет WSJ
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет WSJ - РИА Новости, 13.08.2024
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет WSJ
США сняли запрет на продажу ряда вооружений Саудовской Аравии, в ближайшие месяцы поставят 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи высокоточных управляемых... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:25
2024-08-13T16:49
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США сняли запрет на продажу ряда вооружений Саудовской Аравии, в ближайшие месяцы поставят 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи высокоточных управляемых бомб Paveway IV, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники."Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена направит Саудовской Аравии поставки бомб стоимостью более 750 миллионов долларов в ближайшие месяцы... Поставки будут включать 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи (высокоточных управляемых - ред.) бомб Paveway IV", - пишет издание со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне и Эр-Рияде.В начале августа западные СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.В 2021 году в госдепартаменте заявили, что США временно приостанавливают выполнение некоторых военных сделок, но не сообщили, каких именно. Позже газета New York Times уточнила, что Вашингтон намерен приостановить продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.В декабре 2023 года New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США готовятся ослабить ограничения на продажу некоторых видов оружия Саудовской Аравии на фоне возможной эскалации напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта.
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сша, саудовская аравия, в мире
США, Саудовская Аравия, В мире
США сняли запрет на продажу вооружений Саудовской Аравии, пишет WSJ

WSJ: США поставят Саудовской Аравии бомбы на сумму более $750 млн

© AP Photo / Nariman El-MoftyСтолица Саудовской Аравии Эр-Рияд.
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США сняли запрет на продажу ряда вооружений Саудовской Аравии, в ближайшие месяцы поставят 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи высокоточных управляемых бомб Paveway IV, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена направит Саудовской Аравии поставки бомб стоимостью более 750 миллионов долларов в ближайшие месяцы... Поставки будут включать 3 тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи (высокоточных управляемых - ред.) бомб Paveway IV", - пишет издание со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне и Эр-Рияде.
В начале августа западные СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.
В 2021 году в госдепартаменте заявили, что США временно приостанавливают выполнение некоторых военных сделок, но не сообщили, каких именно. Позже газета New York Times уточнила, что Вашингтон намерен приостановить продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.
В декабре 2023 года New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США готовятся ослабить ограничения на продажу некоторых видов оружия Саудовской Аравии на фоне возможной эскалации напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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