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Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине
Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине - РИА Новости, 13.08.2024
Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине
Россия принимает меры против передачи советского оружия Украине, в том числе отзывая лицензии у ремонтных предприятий за рубежом, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:07
2024-08-13T11:07
2024-08-13T12:21
украина
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
безопасность
дмитрий шугаев
болгария
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Россия принимает меры против передачи советского оружия Украине, в том числе отзывая лицензии у ремонтных предприятий за рубежом, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024"."У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину", — сказал он.В пример Шугаев привел лишение в 2022 году нескольких предприятий в Болгарии и Чехии лицензий на право ремонта вертолетов типа "Ми".Глава ФСВТС подчеркнул, что служба всегда исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых ими на себя обязательств."Такое требование мы предъявляем в первую очередь к себе. Данный подход способствовал формированию статуса России как надежного и ответственного партнера. Такого же отношения мы ожидаем и от наших иностранных заказчиков", — добавил собеседник агентства.По его словам, ФСВТС внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения и, если такие случаи обнаруживаются, принимает меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественного оружия киевскому режиму, отправили официальные ноты о недопустимости подобных действий.
https://ria.ru/20240812/alikhanov-1965679253.html
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украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность, дмитрий шугаев, болгария, россия
Украина, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Безопасность, Дмитрий Шугаев, Болгария, Россия
Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине
Глава ФСВТС Шугаев: Россия отзывает лицензии у ремонтных предприятий за рубежом
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Россия принимает меры против передачи советского оружия Украине, в том числе отзывая лицензии у ремонтных предприятий за рубежом, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024".
«
"У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину", — сказал он.
В пример Шугаев привел лишение в 2022 году нескольких предприятий в Болгарии
и Чехии
лицензий на право ремонта вертолетов типа "Ми".
Глава ФСВТС подчеркнул, что служба всегда исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых ими на себя обязательств.
"Такое требование мы предъявляем в первую очередь к себе. Данный подход способствовал формированию статуса России как надежного и ответственного партнера. Такого же отношения мы ожидаем и от наших иностранных заказчиков", — добавил собеседник агентства.
По его словам, ФСВТС внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения и, если такие случаи обнаруживаются, принимает меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественного оружия киевскому режиму, отправили официальные ноты о недопустимости подобных действий.