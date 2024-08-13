https://ria.ru/20240813/oruzhie-1965876787.html

Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине - РИА Новости, 13.08.2024

Глава ФСВТС рассказал о борьбе с передачей советских вооружений Украине

Россия принимает меры против передачи советского оружия Украине, в том числе отзывая лицензии у ремонтных предприятий за рубежом, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:07

2024-08-13T11:07

2024-08-13T12:21

украина

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

безопасность

дмитрий шугаев

болгария

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Россия принимает меры против передачи советского оружия Украине, в том числе отзывая лицензии у ремонтных предприятий за рубежом, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024"."У предприятий отзываются лицензии на право ремонта военной техники российского (советского) производства, приостанавливаются поставки запасных частей и комплектующих изделий, принимаются иные меры противодействия незаконной передаче отечественного вооружения на Украину", — сказал он.В пример Шугаев привел лишение в 2022 году нескольких предприятий в Болгарии и Чехии лицензий на право ремонта вертолетов типа "Ми".Глава ФСВТС подчеркнул, что служба всегда исходит из принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками военно-технического сотрудничества взятых ими на себя обязательств."Такое требование мы предъявляем в первую очередь к себе. Данный подход способствовал формированию статуса России как надежного и ответственного партнера. Такого же отношения мы ожидаем и от наших иностранных заказчиков", — добавил собеседник агентства.По его словам, ФСВТС внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения и, если такие случаи обнаруживаются, принимает меры. В частности, всем государствам, заявившим о передаче отечественного оружия киевскому режиму, отправили официальные ноты о недопустимости подобных действий.

https://ria.ru/20240812/alikhanov-1965679253.html

https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932270654.html

украина

болгария

россия

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украина, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), безопасность, дмитрий шугаев, болгария, россия