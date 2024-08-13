https://ria.ru/20240813/opros-1965871407.html
Опрос показал отношение россиян к донорству органов
Опрос показал отношение россиян к донорству органов - РИА Новости, 13.08.2024
Опрос показал отношение россиян к донорству органов
Шесть из десяти (61%) россиян скорее положительно относятся к донорству органов, 26% - нейтрально, среди них 50% считают, что донорство органов - это... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:43
2024-08-13T10:43
2024-08-13T10:43
общество
вциом
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) россиян скорее положительно относятся к донорству органов, 26% - нейтрально, среди них 50% считают, что донорство органов - это возможность дать жизнь другому человеку, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Большинство (61%) респондентов скорее положительно относятся к донорству органов, 8% заявили, что относятся к нему скорее отрицательно, нейтральную позицию выразили 26% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Половина (50%) тех, кто относится к донорству органов нейтрально или положительно, считают, что полезная сторона его в том, что оно дает возможность другому человеку жить, 16% среди положительных аспектов обозначили помощь и пользу людям. Среди отрицательных сторон донорства 18% тех, кто относится к нему отрицательно или нейтрально, назвали незаконные продажи, махинации врачей и насильственное изъятие оранов, по 7% респондентов назвали похищение людей и ухудшение здоровья донора. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 августа 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240617/pechen-1953531229.html
https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html
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общество, вциом
Опрос показал отношение россиян к донорству органов
ВЦИОМ: 61 процент россиян положительно относятся к донорству органов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Шесть из десяти (61%) россиян скорее положительно относятся к донорству органов, 26% - нейтрально, среди них 50% считают, что донорство органов - это возможность дать жизнь другому человеку, согласно результатам опроса ВЦИОМ
.
Большинство (61%) респондентов скорее положительно относятся к донорству органов, 8% заявили, что относятся к нему скорее отрицательно, нейтральную позицию выразили 26% опрошенных, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Половина (50%) тех, кто относится к донорству органов нейтрально или положительно, считают, что полезная сторона его в том, что оно дает возможность другому человеку жить, 16% среди положительных аспектов обозначили помощь и пользу людям.
Среди отрицательных сторон донорства 18% тех, кто относится к нему отрицательно или нейтрально, назвали незаконные продажи, махинации врачей и насильственное изъятие оранов, по 7% респондентов назвали похищение людей и ухудшение здоровья донора.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 августа 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.