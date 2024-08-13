https://ria.ru/20240813/opasnost-1966051761.html

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 13.08.2024

В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:58

2024-08-13T23:58

2024-08-13T23:58

специальная военная операция на украине

липецкая область

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, безопасность