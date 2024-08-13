https://ria.ru/20240813/opasnost-1966051761.html
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 13.08.2024
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:58
2024-08-13T23:58
2024-08-13T23:58
специальная военная операция на украине
липецкая область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_0:545:2673:2048_1920x0_80_0_0_02b1bd733add801e4fc63d35c7a84214.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20e66cdb1893efdddb646bcdfeb65453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
МЧС РФ: в Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности