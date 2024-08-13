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В Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024

В Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:13

2024-08-13T18:13

2024-08-13T18:13

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

шебекино

белгород

безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 18.02 мск, через пять минут тревогу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

шебекино

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вячеслав гладков, белгородский район, шебекино, белгород, безопасность