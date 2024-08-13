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УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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13:26 13.08.2024 (обновлено: 14:51 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html
УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область
УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:26
2024-08-13T14:51
россия
курская область
украина
татьяна москалькова
владимир путин
валерий герасимов
оон
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 13 авг — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Равина Шамдассани."Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию", — сказала она, комментируя по просьбе агентства террористическую атаку ВСУ на российскую территорию.Два дня назад уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
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россия, курская область, украина, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ООН, Вооруженные силы Украины
УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область

ООН попросила Россию дать доступ в Курскую область для оценки действий ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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ЖЕНЕВА, 13 авг — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Равина Шамдассани.
"Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию", — сказала она, комментируя по просьбе агентства террористическую атаку ВСУ на российскую территорию.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область
8 августа, 19:30
Два дня назад уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
Удар расчета оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Совфеде призвали наказывать блогеров, распространяющих фейки о КТО
Вчера, 11:18
 
РоссияКурская областьУкраинаТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВалерий ГерасимовООНВооруженные силы Украины
 
 
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