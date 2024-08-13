https://ria.ru/20240813/oon-1965910132.html

УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область

УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

УВКПЧ ООН попросило Россию предоставить доступ в Курскую область

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:26

2024-08-13T13:26

2024-08-13T14:51

россия

курская область

украина

татьяна москалькова

владимир путин

валерий герасимов

оон

вооруженные силы украины

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ЖЕНЕВА, 13 авг — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военными, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Равина Шамдассани."Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию", — сказала она, комментируя по просьбе агентства террористическую атаку ВСУ на российскую территорию.Два дня назад уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html

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россия, курская область, украина, татьяна москалькова, владимир путин, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины