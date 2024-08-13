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ОК запустили новую систему приватности публикаций - РИА Новости, 13.08.2024
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09:00 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/odnoklassniki-1965754647.html
ОК запустили новую систему приватности публикаций
ОК запустили новую систему приватности публикаций - РИА Новости, 13.08.2024
ОК запустили новую систему приватности публикаций
Одноклассники обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:00
2024-08-13T09:00
технологии
одноклассники
соцсети
россия
одноклассники.ru
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Одноклассники обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса "Увлечения". Новая система позволяет ограничить доступ незнакомых людей к отдельно взятым постам и реакциям на них – даже при открытом профиле. Новый подход к приватности позволяет настроить видимость конкретной публикации независимо от того, открытый или закрытый профиль у пользователя. Так, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории соцсети, и наоборот. Новая система также ограничивает видимость "классов" в ленте: если пользователь ограничил видимость публикации только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей. "Мы видим растущую потребность пользователей делиться своими мыслями и контентом с ограниченным кругом лиц. Многие люди рассматривают свой профиль в ОК как личное пространство и не всегда хотят получать комментарии или реакции на контент от посторонних. Чтобы сделать среду для общения в ОК ещё более комфортной, мы запустили новую систему приватности, которая позволяет ограничить не просто видимость публикации в своей ленте, но и видимость реакции на неё даже при полностью открытом профиле", – комментирует Александр Москвичёв, директор по продукту в ОК. Новая система объединила все настройки приватности публикаций, в том числе возможность опубликовать заметку в "Увлечениях". Для этого нужно выбрать нужный параметр при размещении – после модерации, проверки редакторами ОК, она появится в сервисе и будет доступна его пользователям. Такая опция подойдёт для публикаций, которые посвящены теме хобби и предназначены для широкой аудитории, разделяющей интересы автора. Благодаря этому публикации могут получить ещё больший отклик аудитории, а пользователь – обратную связь и рекомендации единомышленников. Как и ранее, пользователи ОК могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел "Приватность" и указать, кто может видеть ленту – все пользователи или друзья. Посты будут отображаться и в "Заметках" на личной странице: закрытые от посторонних публикации также будут видны только друзьям в этом разделе (приватность можно настроить даже после размещения публикации). Кроме того, аудитории ОК уже была доступна возможность ограничить комментарии – запретить другим пользователям комментировать отдельные публикации. ОК активно внедряют новые технологии, чтобы создавать комфортную среду для увлечений и общения. Ранее соцсеть стала автоматически обнаруживать и размывать в ленте и комментариях изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими, выявлять и нецензурные слова и скрывать их звёздочками. Также ОК используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, и размывают фотографии со сценами насилия. В прошлом году соцсеть запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.
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технологии, одноклассники, соцсети, россия, одноклассники.ru
Технологии, Одноклассники, Соцсети, Россия, Одноклассники.ru

ОК запустили новую систему приватности публикаций

© iStock.com / gorodenkoffДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
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Одноклассники обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса "Увлечения". Новая система позволяет ограничить доступ незнакомых людей к отдельно взятым постам и реакциям на них – даже при открытом профиле.
Новый подход к приватности позволяет настроить видимость конкретной публикации независимо от того, открытый или закрытый профиль у пользователя. Так, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории соцсети, и наоборот. Новая система также ограничивает видимость "классов" в ленте: если пользователь ограничил видимость публикации только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей.
© Фото : ОКПриватность в ОК
Приватность в ОК
Приватность в ОК
© Фото : ОК
1 из 2
© Фото : ОКПриватность в ОК
Приватность в ОК
Приватность в ОК
© Фото : ОК
2 из 2
Приватность в ОК
© Фото : ОК
1 из 2
Приватность в ОК
© Фото : ОК
2 из 2
"Мы видим растущую потребность пользователей делиться своими мыслями и контентом с ограниченным кругом лиц. Многие люди рассматривают свой профиль в ОК как личное пространство и не всегда хотят получать комментарии или реакции на контент от посторонних. Чтобы сделать среду для общения в ОК ещё более комфортной, мы запустили новую систему приватности, которая позволяет ограничить не просто видимость публикации в своей ленте, но и видимость реакции на неё даже при полностью открытом профиле", – комментирует Александр Москвичёв, директор по продукту в ОК.
Новая система объединила все настройки приватности публикаций, в том числе возможность опубликовать заметку в "Увлечениях". Для этого нужно выбрать нужный параметр при размещении – после модерации, проверки редакторами ОК, она появится в сервисе и будет доступна его пользователям. Такая опция подойдёт для публикаций, которые посвящены теме хобби и предназначены для широкой аудитории, разделяющей интересы автора. Благодаря этому публикации могут получить ещё больший отклик аудитории, а пользователь – обратную связь и рекомендации единомышленников.
Как и ранее, пользователи ОК могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел "Приватность" и указать, кто может видеть ленту – все пользователи или друзья. Посты будут отображаться и в "Заметках" на личной странице: закрытые от посторонних публикации также будут видны только друзьям в этом разделе (приватность можно настроить даже после размещения публикации). Кроме того, аудитории ОК уже была доступна возможность ограничить комментарии – запретить другим пользователям комментировать отдельные публикации.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62%
26 июля, 10:49
ОК активно внедряют новые технологии, чтобы создавать комфортную среду для увлечений и общения. Ранее соцсеть стала автоматически обнаруживать и размывать в ленте и комментариях изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими, выявлять и нецензурные слова и скрывать их звёздочками. Также ОК используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, и размывают фотографии со сценами насилия. В прошлом году соцсеть запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.
 
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