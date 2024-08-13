https://ria.ru/20240813/odnoklassniki-1965754647.html

ОК запустили новую систему приватности публикаций

ОК запустили новую систему приватности публикаций - РИА Новости, 13.08.2024

ОК запустили новую систему приватности публикаций

Одноклассники обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:00

2024-08-13T09:00

2024-08-13T09:00

технологии

одноклассники

соцсети

россия

одноклассники.ru

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Одноклассники обновили систему приватности публикаций. Теперь в соцсети можно выбирать, кто увидит публикацию на странице: только друзья, все пользователи соцсети или аудитория сервиса "Увлечения". Новая система позволяет ограничить доступ незнакомых людей к отдельно взятым постам и реакциям на них – даже при открытом профиле. Новый подход к приватности позволяет настроить видимость конкретной публикации независимо от того, открытый или закрытый профиль у пользователя. Так, если все заметки видны только друзьям, отдельно взятую можно сделать доступной всей аудитории соцсети, и наоборот. Новая система также ограничивает видимость "классов" в ленте: если пользователь ограничил видимость публикации только для своих друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей. "Мы видим растущую потребность пользователей делиться своими мыслями и контентом с ограниченным кругом лиц. Многие люди рассматривают свой профиль в ОК как личное пространство и не всегда хотят получать комментарии или реакции на контент от посторонних. Чтобы сделать среду для общения в ОК ещё более комфортной, мы запустили новую систему приватности, которая позволяет ограничить не просто видимость публикации в своей ленте, но и видимость реакции на неё даже при полностью открытом профиле", – комментирует Александр Москвичёв, директор по продукту в ОК. Новая система объединила все настройки приватности публикаций, в том числе возможность опубликовать заметку в "Увлечениях". Для этого нужно выбрать нужный параметр при размещении – после модерации, проверки редакторами ОК, она появится в сервисе и будет доступна его пользователям. Такая опция подойдёт для публикаций, которые посвящены теме хобби и предназначены для широкой аудитории, разделяющей интересы автора. Благодаря этому публикации могут получить ещё больший отклик аудитории, а пользователь – обратную связь и рекомендации единомышленников. Как и ранее, пользователи ОК могут ограничить доступ ко всей своей ленте. Для этого нужно перейти в настройки профиля, выбрать раздел "Приватность" и указать, кто может видеть ленту – все пользователи или друзья. Посты будут отображаться и в "Заметках" на личной странице: закрытые от посторонних публикации также будут видны только друзьям в этом разделе (приватность можно настроить даже после размещения публикации). Кроме того, аудитории ОК уже была доступна возможность ограничить комментарии – запретить другим пользователям комментировать отдельные публикации. ОК активно внедряют новые технологии, чтобы создавать комфортную среду для увлечений и общения. Ранее соцсеть стала автоматически обнаруживать и размывать в ленте и комментариях изображения и GIF-файлы, которые пользователи считают эротическими, выявлять и нецензурные слова и скрывать их звёздочками. Также ОК используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, и размывают фотографии со сценами насилия. В прошлом году соцсеть запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.

https://ria.ru/20240726/dokhody-1962099073.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, одноклассники, соцсети, россия, одноклассники.ru