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В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками - РИА Новости, 13.08.2024
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками
Правоохранительные органы провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:23
2024-08-13T03:23
2024-08-13T12:52
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Позже, когда был арестован генерал Дмитрий Булгаков, в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что арестованный, по мнению следствия, действовал как "прослойка" между МО России и "Грязинским пищевым комбинатом", лоббировал интересы предприятия. Также сообщалось, что мясо говядины в питании для армии заменялось свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. Обыски, по данным агентства, прошли в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 160 УК России. Обвинение по этой статье было предъявлено руководителям предприятия. Согласно имеющимся данным, обыски прошли еще в апреле, следствие настаивало на них, поскольку "по данному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".
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происшествия, россия, москва, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, новая москва
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Новая Москва
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками
В Новой Москве провели обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для армии
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы провели в квартире в Новой Москве обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии, говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Басманный суд Москвы
20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Министерства обороны России
.
Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний.
Позже, когда был арестован генерал Дмитрий Булгаков
, в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что арестованный, по мнению следствия, действовал как "прослойка" между МО России и "Грязинским пищевым комбинатом", лоббировал интересы предприятия. Также сообщалось, что мясо говядины в питании для армии заменялось свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась.
Обыски, по данным агентства, прошли в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 160 УК России. Обвинение по этой статье было предъявлено руководителям предприятия.
Согласно имеющимся данным, обыски прошли еще в апреле, следствие настаивало на них, поскольку "по данному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".