https://ria.ru/20240813/obstrely-1965821900.html

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.08.2024

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:13

2024-08-13T00:13

2024-08-13T00:13

специальная военная операция на украине

украина

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, всего было выпущено 98 боеприпасов. Сообщается о ранении трех мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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украина, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия, россия