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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T00:13
2024-08-13T00:13
2024-08-13T00:13
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 98 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Семнадцать обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. По данным представительства, всего было выпущено 98 боеприпасов. Сообщается о ранении трех мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 98 боеприпасов