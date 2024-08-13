https://ria.ru/20240813/obstrel-1966048653.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:24

2024-08-13T23:24

2024-08-13T23:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта нашей области атакованы ВСУ. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль. Хутор Церковный Белгородского района снова попал под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждены ворота и заборы в двух частных домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале. Добавляется, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины