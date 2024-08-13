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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:24
2024-08-13T23:24
2024-08-13T23:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта нашей области атакованы ВСУ. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль. Хутор Церковный Белгородского района снова попал под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждены ворота и заборы в двух частных домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале. Добавляется, что информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
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