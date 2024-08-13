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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/obstrel-1966048653.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:24
2024-08-13T23:24
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Два населенных пункта нашей области атакованы ВСУ. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль. Хутор Церковный Белгородского района снова попал под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждены ворота и заборы в двух частных домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале. Добавляется, что информация о последствиях уточняется.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли 2 населенных пункта в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два населенных пункта нашей области атакованы ВСУ. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка дрон сдетонировал во дворе частного домовладения - выбиты окна в доме, посечены хозпостройка и легковой автомобиль. Хутор Церковный Белгородского района снова попал под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждены ворота и заборы в двух частных домовладениях", - написал он в своем Telegram-канале.
Добавляется, что информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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