https://ria.ru/20240813/obstrel-1966008449.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили во вторник восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:15
2024-08-13T18:15
2024-08-13T18:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сцкк
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горловка
петровский район
стирол
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 14.45 по 17.40 выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов того же калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сцкк, донецк, горловка, петровский район, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк, Горловка, Петровский район, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку и Горловке