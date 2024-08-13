ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по белгородскому селу Колотиловка 96 снарядов за сутки
Разбитое окно. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничное село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области около сотней снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, 12 августа украинские войска обстреляли 19 населенных пункта в 8 муниципалитетах региона. Было выпущено 237 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 15 беспилотников. При атаке одного из них мужчина получил тяжелые ранения. За отчетный день различные разрушения выявлены в 3 многоквартирных домах, 9 частных домовладениях и 10 автомобилях.
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"В Краснояружском районе по селу Илёк-Пеньковка выпущен один беспилотник. По селу Колотиловка выпущено 96 боеприпасов в ходе 5 обстрелов… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор осуществлен сброс взрывного устройства с БПЛА. Без последствий. В Волоконовском районе хутор Старый обстрелян 8 раз с применением 32 боеприпасов. Также по хутору выпущен один беспилотник", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 3 дрона. Ранен один мирный житель. В Грайворонском округе подверглись атакам четыре населенных пункта, был выпущен 41 снаряд и произведены атаки с помощью 3 БПЛА. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом сбит БПЛА самолётного типа. В Прохоровском районе по селу Кострома выпущен один БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка, Терезовка, а также хуторам Балки и Панков нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 46 боеприпасами", - уточнил Гладков.
В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.
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