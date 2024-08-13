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ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/obstrel-1965870598.html
ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки
ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 13.08.2024
ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничное село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области около сотней снарядов, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:36
2024-08-13T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничное село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области около сотней снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его информации, 12 августа украинские войска обстреляли 19 населенных пункта в 8 муниципалитетах региона. Было выпущено 237 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 15 беспилотников. При атаке одного из них мужчина получил тяжелые ранения. За отчетный день различные разрушения выявлены в 3 многоквартирных домах, 9 частных домовладениях и 10 автомобилях. "В Краснояружском районе по селу Илёк-Пеньковка выпущен один беспилотник. По селу Колотиловка выпущено 96 боеприпасов в ходе 5 обстрелов… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор осуществлен сброс взрывного устройства с БПЛА. Без последствий. В Волоконовском районе хутор Старый обстрелян 8 раз с применением 32 боеприпасов. Также по хутору выпущен один беспилотник", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 3 дрона. Ранен один мирный житель. В Грайворонском округе подверглись атакам четыре населенных пункта, был выпущен 41 снаряд и произведены атаки с помощью 3 БПЛА. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом сбит БПЛА самолётного типа. В Прохоровском районе по селу Кострома выпущен один БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка, Терезовка, а также хуторам Балки и Панков нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 46 боеприпасами", - уточнил Гладков. В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
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происшествия, белгородская область, белгородский район, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по белгородскому селу Колотиловка 96 снарядов за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничное село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области около сотней снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, 12 августа украинские войска обстреляли 19 населенных пункта в 8 муниципалитетах региона. Было выпущено 237 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 15 беспилотников. При атаке одного из них мужчина получил тяжелые ранения. За отчетный день различные разрушения выявлены в 3 многоквартирных домах, 9 частных домовладениях и 10 автомобилях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Краснояружском районе по селу Илёк-Пеньковка выпущен один беспилотник. По селу Колотиловка выпущено 96 боеприпасов в ходе 5 обстрелов… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор осуществлен сброс взрывного устройства с БПЛА. Без последствий. В Волоконовском районе хутор Старый обстрелян 8 раз с применением 32 боеприпасов. Также по хутору выпущен один беспилотник", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 3 дрона. Ранен один мирный житель. В Грайворонском округе подверглись атакам четыре населенных пункта, был выпущен 41 снаряд и произведены атаки с помощью 3 БПЛА. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом сбит БПЛА самолётного типа. В Прохоровском районе по селу Кострома выпущен один БПЛА самолётного типа.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка, Терезовка, а также хуторам Балки и Панков нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 46 боеприпасами", - уточнил Гладков.
В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районСтарооскольский городской округВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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