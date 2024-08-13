https://ria.ru/20240813/obstrel-1965870598.html

ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки

ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 13.08.2024

ВСУ выпустили по белгородскому селу около ста снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничное село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области около сотней снарядов, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:36

2024-08-13T10:36

2024-08-13T10:36

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg

БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничное село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области около сотней снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его информации, 12 августа украинские войска обстреляли 19 населенных пункта в 8 муниципалитетах региона. Было выпущено 237 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 15 беспилотников. При атаке одного из них мужчина получил тяжелые ранения. За отчетный день различные разрушения выявлены в 3 многоквартирных домах, 9 частных домовладениях и 10 автомобилях. "В Краснояружском районе по селу Илёк-Пеньковка выпущен один беспилотник. По селу Колотиловка выпущено 96 боеприпасов в ходе 5 обстрелов… В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор осуществлен сброс взрывного устройства с БПЛА. Без последствий. В Волоконовском районе хутор Старый обстрелян 8 раз с применением 32 боеприпасов. Также по хутору выпущен один беспилотник", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и 3 дрона. Ранен один мирный житель. В Грайворонском округе подверглись атакам четыре населенных пункта, был выпущен 41 снаряд и произведены атаки с помощью 3 БПЛА. Как подчеркнул губернатор, над Старооскольским городским округом сбит БПЛА самолётного типа. В Прохоровском районе по селу Кострома выпущен один БПЛА самолётного типа. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Новая Таволжанка, Терезовка, а также хуторам Балки и Панков нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 46 боеприпасами", - уточнил Гладков. В понедельник утром губернатор сообщил, что из-за активности ВСУ начинается вывоз жителей Краснояружского района в более безопасные места. Местная администрация также полностью закрыла въезд в район, чтобы обезопасить жизни и здоровье граждан.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

старооскольский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, вооруженные силы украины