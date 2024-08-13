https://ria.ru/20240813/obstrel-1965866595.html

Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.08.2024

Источник: ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:14

2024-08-13T10:14

2024-08-13T10:15

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ Каховки один мирный житель погиб и один получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 18 ударов было нанесено украинской армией ночью", - сообщил источник. Обстрелам войск киевского режима подверглись 8 населенных пунктов левого берега: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка. Накануне глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что пожилая женщина погибла, слесарь был ранен в голову в результате обстрела Каховки.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

каховка

херсонская область

новая каховка

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каховка, херсонская область , происшествия, новая каховка