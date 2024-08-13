https://ria.ru/20240813/netanjahu-1965967895.html

Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС

Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 13.08.2024

Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о том, что выдвинул новые условия к сделке по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:15

2024-08-13T16:15

2024-08-13T16:15

в мире

израиль

сша

египет

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о том, что выдвинул новые условия к сделке по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба премьера. Ранее лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Согласно совместному заявлению лидеров трех стран, они готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня. Газета New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы написала, что Израиль, предположительно, передал список новых условий посредникам в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. "Обвинение в том, что премьер-министр Нетаньяху добавил новые условия к предложению от 27 мая, является ложным. Письмо премьер-министра Нетаньяху от 27 июля не содержит дополнительных условий и уж точно не противоречит предложению от 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху. Канцелярия премьера подчеркнула, что именно ХАМАС пытался внести изменения в условия от 27 мая, однако глава еврейского государства ответил на это отказом. В доказательство своих слов, пресс-служба опубликовала список условий для прекращения огня в секторе Газа. Согласно первому пункту, лишь невооруженные гражданские лица имеют право пройти на территорию северной части палестинского анклава. В письме от 27 июля Израиль требует создать для этого специальный механизм (также этот вопрос подняли и посредники со стороны США), уточняет пресс-служба. Вторым пунктом, согласно сообщению канцелярии премьер-министра, освобождение определенного количества израильских заложников "живых или мертвых". Последним пунктом, опубликованным пресс-службой Нетаньяху, стало освобождение заключенных палестинцев со стороны Израиля. В предложении от 27 мая говорилось, что Израиль оставляет за собой право вето на освобождение определённых палестинцев и может освободить некоторых заключенных заграницей. В письме от 27 июля Израиль придерживается этих же условий. "Таким образом, письмо от 27 июля не вводит новых условий. Напротив, оно содержит уточнения, которые помогут реализовать предложение от 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

https://ria.ru/20231202/mossad-1913349436.html

https://ria.ru/20240507/khamas-1944392574.html

https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html

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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году