Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/netanjahu-1965967895.html
Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС
Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 13.08.2024
Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о том, что выдвинул новые условия к сделке по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:15
2024-08-13T16:15
в мире
израиль
сша
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о том, что выдвинул новые условия к сделке по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба премьера. Ранее лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Согласно совместному заявлению лидеров трех стран, они готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня. Газета New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы написала, что Израиль, предположительно, передал список новых условий посредникам в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. "Обвинение в том, что премьер-министр Нетаньяху добавил новые условия к предложению от 27 мая, является ложным. Письмо премьер-министра Нетаньяху от 27 июля не содержит дополнительных условий и уж точно не противоречит предложению от 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху. Канцелярия премьера подчеркнула, что именно ХАМАС пытался внести изменения в условия от 27 мая, однако глава еврейского государства ответил на это отказом. В доказательство своих слов, пресс-служба опубликовала список условий для прекращения огня в секторе Газа. Согласно первому пункту, лишь невооруженные гражданские лица имеют право пройти на территорию северной части палестинского анклава. В письме от 27 июля Израиль требует создать для этого специальный механизм (также этот вопрос подняли и посредники со стороны США), уточняет пресс-служба. Вторым пунктом, согласно сообщению канцелярии премьер-министра, освобождение определенного количества израильских заложников "живых или мертвых". Последним пунктом, опубликованным пресс-службой Нетаньяху, стало освобождение заключенных палестинцев со стороны Израиля. В предложении от 27 мая говорилось, что Израиль оставляет за собой право вето на освобождение определённых палестинцев и может освободить некоторых заключенных заграницей. В письме от 27 июля Израиль придерживается этих же условий. "Таким образом, письмо от 27 июля не вводит новых условий. Напротив, оно содержит уточнения, которые помогут реализовать предложение от 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
https://ria.ru/20231202/mossad-1913349436.html
https://ria.ru/20240507/khamas-1944392574.html
https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху опроверг информацию о новых условиях по сделке с ХАМАС

Нетаньяху опроверг данные о новых условиях к сделке по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о том, что выдвинул новые условия к сделке по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщила во вторник пресс-служба премьера.
Ранее лидеры Египта, Катара и США в совместном заявлении призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Согласно совместному заявлению лидеров трех стран, они готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня. Газета New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы написала, что Израиль, предположительно, передал список новых условий посредникам в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Израиль отозвал переговорщиков из Катара
2 декабря 2023, 15:54
"Обвинение в том, что премьер-министр Нетаньяху добавил новые условия к предложению от 27 мая, является ложным. Письмо премьер-министра Нетаньяху от 27 июля не содержит дополнительных условий и уж точно не противоречит предложению от 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.
Канцелярия премьера подчеркнула, что именно ХАМАС пытался внести изменения в условия от 27 мая, однако глава еврейского государства ответил на это отказом. В доказательство своих слов, пресс-служба опубликовала список условий для прекращения огня в секторе Газа.
Согласно первому пункту, лишь невооруженные гражданские лица имеют право пройти на территорию северной части палестинского анклава. В письме от 27 июля Израиль требует создать для этого специальный механизм (также этот вопрос подняли и посредники со стороны США), уточняет пресс-служба.
Вторым пунктом, согласно сообщению канцелярии премьер-министра, освобождение определенного количества израильских заложников "живых или мертвых".
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Согласие ХАМАС с предложением о перемирии удивило Израиль, пишут СМИ
7 мая, 13:31
Последним пунктом, опубликованным пресс-службой Нетаньяху, стало освобождение заключенных палестинцев со стороны Израиля. В предложении от 27 мая говорилось, что Израиль оставляет за собой право вето на освобождение определённых палестинцев и может освободить некоторых заключенных заграницей. В письме от 27 июля Израиль придерживается этих же условий.
"Таким образом, письмо от 27 июля не вводит новых условий. Напротив, оно содержит уточнения, которые помогут реализовать предложение от 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
Дым на месте взрыва на востоке города Хан-Юнис в Газе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников, пишут СМИ
5 марта, 03:44
 
В миреИзраильСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала