Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/nauka-1965137584.html
Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля
Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля - РИА Новости, 13.08.2024
Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля
Новый метод подготовки проб обугленной древесины для определения возраста археологических находок разработали ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:00
2024-08-13T03:00
наука
наука
россия
республика тыва
сибирский федеральный университет
университетская наука
навигатор абитуриента
древесина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965128389_0:157:2498:1562_1920x0_80_0_0_cd77dc512bb7156d97957695b950275e.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый метод подготовки проб обугленной древесины для определения возраста археологических находок разработали ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ. По словам авторов, технология позволила построить самую длинную хронологию по древесным углям в мире. Результаты опубликованы в журнале Doklady Earth Sciences.Как объяснили в вузе, древесные угли часто встречаются в процессе археологических раскопок, например, на местах пожарищ, ритуальных костровищ или древних горнов (печь для выплавки руды). Однако долгое время ученые считали, что обугленная древесина слишком поврежденная и хрупкая, чтобы ее можно было использовать для анализа годичных колец.Ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новый метод подготовки древесного угля для датировки, который позволяет преодолеть ограничения, связанные с "уязвимостью" материала, а также значительно расширяет возможности дендрохронологии – дисциплины, изучающей возраст деревянных памятников древности и фрагментов древесных стволов по годичным кольцам.&quot;Технология проста в использовании, опробована на практике и подтверждает важность дендрохронологического метода, как одного из самых точных способов естественнонаучного датирования&quot;, – рассказал старший научный сотрудник Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ Валентин Баринов.Он добавил, что разработанный подход не только отличается простотой и доступностью, но и обеспечивает выполнение качественной обработки и получение надежных результатов. Для подготовки образцов угля новым методом необходимо три инструмента: простой шлифовальный станок, бытовой пылесос и цифровой микроскоп.Сначала, по словам автора, образец сушат до 7% влажности, а затем шлифуют его, используя одновременно с этим вакуумный пылесос для того, чтобы удалить угольную пыль. Дальше обработанную поверхность фотографируют под цифровым микроскопом."В отличие от зарубежных аналогов, использующих направленный воздушный поток (компрессор), данный метод позволяет более бережно обрабатывать образцы, снижая риск их повреждения. Также он более экономичен", – подчеркнул Баринов.После обработки исследователи приступают к анализу полученного изображения с помощью специализированного высокоточного программного обеспечения. Каждый достаточно продолжительный период времени в конкретном месте "отпечатывается" определенным узором колец разной ширины. Наложив узор годичных колец одного дерева на узор другого, можно найти место их полного совпадения и построить уникальную древесно-кольцевую хронологию, своеобразную ленту времени. Она позволяет определить время создания памятников с точностью до года, отмечают специалисты.С помощью разработанной методики специалисты изучили древесные угли I тыс. нашей эры, обнаруженные в ходе археологических раскопок в Курайской степи (Южный Алтай), а затем, постепенно накладывая узор годичных колец одного угля на узор другого, построили самую длинную древесно-кольцевую хронологию по углям в мире (377 лет). Она стала первым в России успешным опытом анализа углей методом дендрохронологии.По словам ученых, они находятся в самом начале исследовательского пути, поэтому сегодня перед ними стоит задача протянуть хронологию до наших дней. С этой целью уже сейчас специалисты аккумулируют и обрабатывают коллекцию древесных углей с археологического памятника Кара-Дыт III (Республика Тыва), в несколько раз превышающую количество ранее исследованных углей.Исследование проведено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-78-10118 "Цифровая дендроархеология: новейшие методики пробоподготовки и датирования археологической древесины и углей бореальной зоны Евразии".Научным открытиям в этой области также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", который реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ №075-15-2024-573.
https://ria.ru/20221102/sfu-1828473618.html
https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html
https://ria.ru/20210224/sfu-1598323489.html
россия
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965128389_142:0:2370:1671_1920x0_80_0_0_2c076382389cec9cec02903ee105cf6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, республика тыва, сибирский федеральный университет, университетская наука, навигатор абитуриента, древесина, археология, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Наука, Россия, Республика Тыва, Сибирский федеральный университет, Университетская наука, Навигатор абитуриента, древесина, Археология, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля

© Фото : Пресс-служба СФУУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба СФУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый метод подготовки проб обугленной древесины для определения возраста археологических находок разработали ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ. По словам авторов, технология позволила построить самую длинную хронологию по древесным углям в мире. Результаты опубликованы в журнале Doklady Earth Sciences.
Как объяснили в вузе, древесные угли часто встречаются в процессе археологических раскопок, например, на местах пожарищ, ритуальных костровищ или древних горнов (печь для выплавки руды). Однако долгое время ученые считали, что обугленная древесина слишком поврежденная и хрупкая, чтобы ее можно было использовать для анализа годичных колец.
Череп молодой женщины со следами посмертной трепанации - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Тесинская дорога мертвых. Археологи восстановили древний обряд погребения
2 ноября 2022, 03:00
Ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новый метод подготовки древесного угля для датировки, который позволяет преодолеть ограничения, связанные с "уязвимостью" материала, а также значительно расширяет возможности дендрохронологии – дисциплины, изучающей возраст деревянных памятников древности и фрагментов древесных стволов по годичным кольцам.
«

"Технология проста в использовании, опробована на практике и подтверждает важность дендрохронологического метода, как одного из самых точных способов естественнонаучного датирования", – рассказал старший научный сотрудник Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ Валентин Баринов.

© Фото : Пресс-служба СФУОтшлифованный образец
Отшлифованный образец
Отшлифованный образец
© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 4
© Фото : Пресс-служба СФУСтарый метод подрезки угля
Старый метод подрезки угля
Старый метод подрезки угля
© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 4
© Фото : Пресс-служба СФУ

Микроскоп, делающий фото

Этот микроскоп делает фото

Микроскоп, делающий фото

© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 4
© Фото : Пресс-служба СФУУголь еще не шлифован
Уголь еще не шлифован
Уголь еще не шлифован
© Фото : Пресс-служба СФУ
4 из 4
Отшлифованный образец
© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 4
Старый метод подрезки угля
© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 4

Микроскоп, делающий фото

© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 4
Уголь еще не шлифован
© Фото : Пресс-служба СФУ
4 из 4
Он добавил, что разработанный подход не только отличается простотой и доступностью, но и обеспечивает выполнение качественной обработки и получение надежных результатов. Для подготовки образцов угля новым методом необходимо три инструмента: простой шлифовальный станок, бытовой пылесос и цифровой микроскоп.
Сначала, по словам автора, образец сушат до 7% влажности, а затем шлифуют его, используя одновременно с этим вакуумный пылесос для того, чтобы удалить угольную пыль. Дальше обработанную поверхность фотографируют под цифровым микроскопом.
"В отличие от зарубежных аналогов, использующих направленный воздушный поток (компрессор), данный метод позволяет более бережно обрабатывать образцы, снижая риск их повреждения. Также он более экономичен", – подчеркнул Баринов.
Артефакты, обнаруженные археологами Сибирского федерального университета близ города Канска Красноярского края - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Археологи нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени
27 ноября 2023, 08:47
После обработки исследователи приступают к анализу полученного изображения с помощью специализированного высокоточного программного обеспечения. Каждый достаточно продолжительный период времени в конкретном месте "отпечатывается" определенным узором колец разной ширины. Наложив узор годичных колец одного дерева на узор другого, можно найти место их полного совпадения и построить уникальную древесно-кольцевую хронологию, своеобразную ленту времени. Она позволяет определить время создания памятников с точностью до года, отмечают специалисты.
С помощью разработанной методики специалисты изучили древесные угли I тыс. нашей эры, обнаруженные в ходе археологических раскопок в Курайской степи (Южный Алтай), а затем, постепенно накладывая узор годичных колец одного угля на узор другого, построили самую длинную древесно-кольцевую хронологию по углям в мире (377 лет). Она стала первым в России успешным опытом анализа углей методом дендрохронологии.
Специалист СФУ зачищает погребение бронзового века - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Ученые нашли самый древний случай чумы в Сибири
24 февраля 2021, 09:00
По словам ученых, они находятся в самом начале исследовательского пути, поэтому сегодня перед ними стоит задача протянуть хронологию до наших дней. С этой целью уже сейчас специалисты аккумулируют и обрабатывают коллекцию древесных углей с археологического памятника Кара-Дыт III (Республика Тыва), в несколько раз превышающую количество ранее исследованных углей.
Исследование проведено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-78-10118 "Цифровая дендроархеология: новейшие методики пробоподготовки и датирования археологической древесины и углей бореальной зоны Евразии".
Научным открытиям в этой области также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", который реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ №075-15-2024-573.
 
НаукаНаукаРоссияРеспублика ТываСибирский федеральный университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентадревесинаАрхеологияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала