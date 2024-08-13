https://ria.ru/20240813/nauka-1965137584.html

Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля

Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля - РИА Новости, 13.08.2024

Ученые нашли способ датировать артефакты с помощью угля

Новый метод подготовки проб обугленной древесины для определения возраста археологических находок разработали ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:00

2024-08-13T03:00

2024-08-13T03:00

наука

наука

россия

республика тыва

сибирский федеральный университет

университетская наука

навигатор абитуриента

древесина

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Новый метод подготовки проб обугленной древесины для определения возраста археологических находок разработали ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ. По словам авторов, технология позволила построить самую длинную хронологию по древесным углям в мире. Результаты опубликованы в журнале Doklady Earth Sciences.Как объяснили в вузе, древесные угли часто встречаются в процессе археологических раскопок, например, на местах пожарищ, ритуальных костровищ или древних горнов (печь для выплавки руды). Однако долгое время ученые считали, что обугленная древесина слишком поврежденная и хрупкая, чтобы ее можно было использовать для анализа годичных колец.Ученые Сибирской дендрохронологической лаборатории Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новый метод подготовки древесного угля для датировки, который позволяет преодолеть ограничения, связанные с "уязвимостью" материала, а также значительно расширяет возможности дендрохронологии – дисциплины, изучающей возраст деревянных памятников древности и фрагментов древесных стволов по годичным кольцам."Технология проста в использовании, опробована на практике и подтверждает важность дендрохронологического метода, как одного из самых точных способов естественнонаучного датирования", – рассказал старший научный сотрудник Сибирской дендрохронологической лаборатории СФУ Валентин Баринов.Он добавил, что разработанный подход не только отличается простотой и доступностью, но и обеспечивает выполнение качественной обработки и получение надежных результатов. Для подготовки образцов угля новым методом необходимо три инструмента: простой шлифовальный станок, бытовой пылесос и цифровой микроскоп.Сначала, по словам автора, образец сушат до 7% влажности, а затем шлифуют его, используя одновременно с этим вакуумный пылесос для того, чтобы удалить угольную пыль. Дальше обработанную поверхность фотографируют под цифровым микроскопом."В отличие от зарубежных аналогов, использующих направленный воздушный поток (компрессор), данный метод позволяет более бережно обрабатывать образцы, снижая риск их повреждения. Также он более экономичен", – подчеркнул Баринов.После обработки исследователи приступают к анализу полученного изображения с помощью специализированного высокоточного программного обеспечения. Каждый достаточно продолжительный период времени в конкретном месте "отпечатывается" определенным узором колец разной ширины. Наложив узор годичных колец одного дерева на узор другого, можно найти место их полного совпадения и построить уникальную древесно-кольцевую хронологию, своеобразную ленту времени. Она позволяет определить время создания памятников с точностью до года, отмечают специалисты.С помощью разработанной методики специалисты изучили древесные угли I тыс. нашей эры, обнаруженные в ходе археологических раскопок в Курайской степи (Южный Алтай), а затем, постепенно накладывая узор годичных колец одного угля на узор другого, построили самую длинную древесно-кольцевую хронологию по углям в мире (377 лет). Она стала первым в России успешным опытом анализа углей методом дендрохронологии.По словам ученых, они находятся в самом начале исследовательского пути, поэтому сегодня перед ними стоит задача протянуть хронологию до наших дней. С этой целью уже сейчас специалисты аккумулируют и обрабатывают коллекцию древесных углей с археологического памятника Кара-Дыт III (Республика Тыва), в несколько раз превышающую количество ранее исследованных углей.Исследование проведено при поддержке гранта Российского научного фонда № 23-78-10118 "Цифровая дендроархеология: новейшие методики пробоподготовки и датирования археологической древесины и углей бореальной зоны Евразии".Научным открытиям в этой области также посвящен проект СФУ "Автостопом по науке. Сибирский путь", который реализуется при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ №075-15-2024-573.

https://ria.ru/20221102/sfu-1828473618.html

https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

https://ria.ru/20210224/sfu-1598323489.html

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наука, россия, республика тыва, сибирский федеральный университет, университетская наука, навигатор абитуриента, древесина, археология, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)