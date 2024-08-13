https://ria.ru/20240813/nato-1965834523.html
Украина ввела стандарты НАТО для тактической авиации
Украина ввела стандарты НАТО для тактической авиации - РИА Новости, 13.08.2024
Украина ввела стандарты НАТО для тактической авиации
Украина ввела стандарты НАТО в организацию полетов тактической авиации, следует из заявления минобороны страны. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:52
2024-08-13T04:52
2024-08-13T05:45
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украина ввела стандарты НАТО в организацию полетов тактической авиации, следует из заявления минобороны страны."Наша тактическая авиация имеет новые процедуры выполнения полетов в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в публикации на сайте украинского оборонного ведомства.Как заявляется в публикации, украинское минобороны разработало новые процедуры выполнения полетов для тактической авиации ВСУ, основанные на стандартах НАТО. Нововведения коснутся как эксплуатации воздушных судов советского производства, так и западных образцов.Конкретных примеров новых процедур и практик в публикации не приводится.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина ввела стандарты НАТО для тактической авиации
Минобороны: Киев ввел стандарты НАТО в организацию полетов тактической авиации