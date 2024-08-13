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"Закончится катастрофой": в Норвегии забили тревогу из-за решения НАТО - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/nato-1965823411.html
"Закончится катастрофой": в Норвегии забили тревогу из-за решения НАТО
"Закончится катастрофой": в Норвегии забили тревогу из-за решения НАТО - РИА Новости, 13.08.2024
"Закончится катастрофой": в Норвегии забили тревогу из-за решения НАТО
Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен в соцсети X обвинил страны НАТО в отказе от дипломатических средств для деэскалации конфликта. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T01:05
2024-08-13T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
нато
россия
норвегия
евросоюз
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен в соцсети X обвинил страны НАТО в отказе от дипломатических средств для деэскалации конфликта."НАТО продолжает отвергать дипломатические средства, а ЕС наказывает государства-члены, которые пытаются вернуться к дипломатии", — написал профессор.Политолог также указал на то, что политика НАТО отчетливо показала свою сущность после нападения Украины на Курскую область. Альянс поддержал атаки по территории России, а сам конфликт, по его мнению, не имеет ничего общего с "помощью Украине"."Политическое руководство отсутствует, и это может закончиться только катастрофой" — заявил Дизен.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240811/konflikt-1965497422.html
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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в мире, курская область, нато, россия, норвегия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, НАТО, Россия, Норвегия, Евросоюз
"Закончится катастрофой": в Норвегии забили тревогу из-за решения НАТО

Дизен: НАТО продолжает отвергать дипломатию на фоне эскалации конфликта

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен в соцсети X обвинил страны НАТО в отказе от дипломатических средств для деэскалации конфликта.
"НАТО продолжает отвергать дипломатические средства, а ЕС наказывает государства-члены, которые пытаются вернуться к дипломатии", — написал профессор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией
11 августа, 12:32
Политолог также указал на то, что политика НАТО отчетливо показала свою сущность после нападения Украины на Курскую область. Альянс поддержал атаки по территории России, а сам конфликт, по его мнению, не имеет ничего общего с "помощью Украине".
«
"Политическое руководство отсутствует, и это может закончиться только катастрофой" — заявил Дизен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ
Вчера, 21:19

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Кадыров: вооружение уничтоженной под Курском колонны ВСУ указывает на НАТО
11 августа, 20:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьНАТОРоссияНорвегияЕвросоюз
 
 
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